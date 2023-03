Armenia uznała za zgodne z konstytucją zobowiązania w sprawie MTK; utrudni to wjazd Putinowi

Sąd Konstytucyjny Armenii uznał za zgodne z konstytucją zobowiązania kraju dotyczące Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), wynikające ze Statutu Rzymskiego, co oznacza, że Władimir Putin nie może oficjalnie odwiedzić Armenii - podał w piątek rosyjski niezależny portal Nowaja Gazieta. Jewropa (NGJ).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ocenił on, że decyzja Sądu Konstytucyjnego oznacza, że Putin i rosyjska rzeczniczka praw człowieka Maria Lwowa-Biełowa, wobec których MTK wydał nakaz aresztowania, oficjalnie nie mogą wjechać na terytorium Armenii. Władze tego kraju byłyby bowiem zobowiązane do zatrzymania Putina i Lwowej-Biełowej.

Armenia nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego, bo w 2004 roku Sąd Konstytucyjny tego kraju uznał, iż zapisy dokumentu są sprzeczne z ówczesną konstytucją. Jednak pod koniec 2022 roku rząd w Erywaniu zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego z pytaniem o możliwość uznania Statutu Rzymskiego. Jak podaje NGJ, celem tego kroku było pociągnięcie Baku do odpowiedzialności za domniemane zbrodnie popełnione w Górskim Karabachu, terytorium będącym przedmiotem sporu między Armenią i Azerbejdżanem.

Przed tygodniem MTK wydał nakaz aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratora MTK, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.