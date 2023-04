Armenia: Wiceszef parlamentu: nasza decyzja w sprawie Statutu Rzymskiego nie zaszkodzi relacjom z Rosją

Armenia uwzględnia zaniepokojenie Rosji i będzie w stanie zapewnić, że jej działania dotyczące ratyfikacji Statutu Rzymskiego nie zaszkodzą relacjom Erywania z Moskwą - oświadczył wiceprzewodniczący parlamentu Armenii Akop Arszakian. Wypowiedź dotyczy ewentualności aresztowania Wladimira Putina ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

"Usłyszeliśmy zaniepokojenie wyrażane przez Federację Rosyjską i myślę, że będziemy w stanie zapewnić, że dalsze działania w sprawie Statutu Rzymskiego nie zaszkodzą strategicznym relacjom między Armenią i Rosją" - powiedział Arszakian w wywiadzie dla agencji Armenpress opublikowanym w sobotę.

Jak dodał, Armenia właśnie podpisała z pewnym krajem porozumienie, zgodnie z którym "Statut Rzymski nie wpłynie na relacje dwustronne". Takie porozumienie możliwe jest również z Rosją, "są też inne warianty" - dodał wiceprzewodniczący parlamentu.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który zaakceptował zobowiązania dotyczące Międzynarodowego Trybunału Karnego, "nie jest wymogiem zatrzymania kogokolwiek" - oznajmił polityk. Zaznaczył, że rząd Armenii zwracając się do TK "nie mógł przewidzieć konkretnych decyzji MTK w marcu br."

Arszakian przekonywał, że "ratyfikacja Statutu Rzymskiego da Armenii możliwość podniesienia w Międzynarodowym Trybunale Karnym kwestii odpowiedzialności za najcięższe zbrodnie popełnione przez żołnierzy Azerbejdżanu". Podkreślił, że rząd na przełomie 2022 i 2023 roku zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, zaś MTK dopiero w marcu br. wydał nakaz aresztowania Władimira Putina.

Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję o zgodności zobowiązań Armenii dotyczących MTK, a wynikających ze Statutu Rzymskiego, 24 marca br. Niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta. Jewropa uznał wówczas, że decyzja uniemożliwi podróż Putina do Armenii - władze tego kraju byłyby bowiem zobowiązane do jego zatrzymania.

Armenia nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego, bo w 2004 roku Trybunał Konstytucyjny tego kraju uznał, iż zapisy dokumentu są sprzeczne z ówczesną konstytucją. Jednak pod koniec 2022 roku rząd w Erywaniu zwrócił się do trybunału z pytaniem o możliwość uznania Statutu Rzymskiego. Celem tego kroku było pociągnięcie Baku do odpowiedzialności za domniemane zbrodnie popełnione w Górskim Karabachu, terytorium będącym przedmiotem sporu między Armenią i Azerbejdżanem.

MTK wydał 17 marca nakaz aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratora MTK, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.