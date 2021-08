ASEAN: brunejski dyplomata wysłannikiem do Birmy

Ministrowie spraw zagranicznych krajów należących do ASEAN wybrali w środę drugiego wiceszefa MSZ Brunei, Erywana Yusofa, jako specjalnego wysłannika tej organizacji do Birmy, gdzie od wojskowego zamachu stanu z 1 lutego trwa kryzys polityczny.

Do wyboru wysłannika doszło podczas posiedzenia online ministrów po kilku miesiącach impasu w procesie dyplomatycznym mającym na celu rozwiązanie kryzysu politycznego w Birmie.

Według lokalnej organizacji pozarządowej monitorującej sytuację w tym kraju kontestacja zamachu stanu i krwawe represje junty pochłonęły już ponad 900 ofiar śmiertelnych.

ASEAN, działający w oparciu o konsensus i nieingerowanie w wewnętrzne sprawy swych członków, co znacznie ogranicza jego możliwości działania, stoi w obliczu międzynarodowej presji, żeby rozwiązać kryzys w Birmie - wskazuje AFP.

Przywódca birmańskiej junty generał Min Aung Hlaing uczestniczył w kwietniu w szczycie ASEAN, który zakończył się zawarciem pięciopunktowego konsensusu. Zawiera on m.in. wezwanie do natychmiastowego zakończenia przemocy i powołanie wysłannika do Birmy. Na zatwierdzenie nominacji trzeba było jednak czekać kilka miesięcy.

We wspólnym komunikacie ASEAN wydanym w środę stwierdzono, że wysłannik musi "przywrócić zaufanie" i mieć "pełen dostęp do wszystkich zainteresowanych stron", w tym birmańskiej opozycji, a także zapewnić jasny harmonogram wdrażania pięciopunktowego konsensusu.

Erywan Yusof był już w Birmie z ramienia ASEAN 4 czerwca i spotkał się z przywódcą junty.

Jak podaje AFP, nominacja wysłannika powinna umożliwić państwom ASEAN wysłanie pomocy humanitarnej do Birmy, aby pomóc władzom uporać się z epidemią Covid-19. Brytyjskie władze ostrzegły w zeszłym tygodniu, że połowa 54-milionowej populacji Birmy może zostać zarażona w ciągu dwóch tygodni. ONZ szacuje, że w kraju tym funkcjonuje zaledwie 40 proc. placówek służby zdrowia.

Przywódca junty obiecał wybory i zniesienie stanu wyjątkowego w kraju do sierpnia 2023 roku.

Jak podaje agencja Kyodo, dyrektor generalny indonezyjskiego MSZ ds. współpracy z ASEAN Sidharto Suryodipuro powiedział na konferencji prasowej, że specjalny wysłannik musi zdać relację z rezultatów swojej wizyty w Birmie na następnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN we wrześniu. Dyplomata podkreślił, że wspólny komunikat "nie może być postrzegany jako uznanie przez ASEAN junty wojskowej" w Birmie.

Do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) należą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma i Kambodża.