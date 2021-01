AstraZeneca: w badaniach brało udział ponad 20 tys. osób z W.Brytanii, Brazylii i RPA

W badaniach klinicznych nad szczepionką AstraZeneca wzięło udział ponad 20 tys. osób z Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA - poinformował w piątek brytyjsko-szwedzki koncern w komunikacie, nawiązującym do decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA), rekomendującej dopuszczenie do obrotu tego preparatu w UE.

W komunikacie dodano, że uczestnicy badań klinicznych pochodzili z różnych grup etnicznych i stref geograficznych, byli zdrowi lub mieli stabilne podstawowe schorzenia. "Publikacja w +Lancet+ potwierdziła, że szczepionka AstraZeneca jest dobrze tolerowana i że nie stwierdzono żadnych związanych z nią poważnych skutków ubocznych" - napisano w komunikacie.

"Dzisiejsza decyzja EMA podkreśla wartość tej szczepionki, która jest nie tylko skuteczna i dobrze tolerowana, ale także łatwa w podawaniu i, co ważne, w pełni chroni przed ciężkimi chorobami i hospitalizacjami" - oświadczył Pascal Soriot, dyrektor generalny koncernu.

AstraZeneca zapewnia też, że nieustannie współpracuje z organami regulacyjnymi na całym świecie, aby jak najszybciej mogły dopuścić produkt do obrotu. Firma zaznacza, że w najbliższych tygodniach dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa będą spływały z wciąż trwających badań klinicznych i będą sukcesywnie publikowane. "AstraZeneca podejmuje również wysiłki, aby zwiększyć zdolność produkcyjną do 3 mld dawek jeszcze w 2021 r." - przekazano w komunikacie.

Koncern podkreśla, że szczepionka może być przechowywana, transportowana i używana w normalnych warunkach chłodniczych (2-8 stopni Celsjusza) przez co najmniej sześć miesięcy i podawana w istniejących już placówkach opieki zdrowotnej.

W komunikacie wyjaśniono, że przy produkcji szczepionki wykorzystano niezdolny do replikacji wektor wirusowy szympansa, oparty na osłabionej wersji wirusa przeziębienia, który wywołuje infekcje u szympansów i zawiera materiał genetyczny białka kolca wirusa SARS-CoV-2. Po zaszczepieniu wytwarzane jest białko powierzchniowych kolców, przygotowując układ odpornościowy do ataku na koronawirusa, jeśli zainfekuje on organizm.