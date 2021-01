AstraZeneca wyprodukuje w Japonii 90 mln szczepionek przeciwko COVID-19

AstraZeneca Plc zapewniła japońskie ministerstwo zdrowia, że wyprodukuje w Japonii ponad 90 milionów szczepionek koronawirusowych - poinformował w czwartek rzecznik rządu Japonii.

Rzecznik japońskiego rządu powiedział dziennikarzom, że bardzo ważne jest, aby szczepionki przeciwko COVID-19 były produkowane w kraju.

AstraZeneca współpracuje z Daiichi Sankyo Co Ltd i innymi japońskimi partnerami w celu dostarczenia łącznie 120 milionów dawek szczepionki do Japonii.