Atak Hamasu na Izrael podbija ceny ropy

Notowania ropy naftowej na światowych giełdach znów poszybowały w górę. Niespodziewany atak Hamasu na Izrael spowodował wzrost napięcia na rynkach światowych. W obliczu możliwości ograniczenia dostaw cena surowca wzrosła o ponad 3 dolary na baryłce.

Atak Hamasu na Izrael doprowadził do wzrostu napięcia politycznego na Bliskim Wschodzie i wzmógł obawy związane z dostawami ropy naftowej.

Po niedawnym wznowieniu stosunków dyplomatycznych wzajemne relacje Iranu i Arabii Saudyjskiej zostały teraz wystawione na próbę.

Dla kierowców utrzymywanie się wysokich cen surowca oznacza, że trudno będzie spodziewać się obniżek cen paliw na stacjach.

Otwarty konflikt pomiędzy bojownikami Hamasu i regularnymi oddziałami armii izraelskiej trwa już trzeci dzień. Z komunikatów prasowych można się dowiedzieć, że znacząco rośnie liczba ofiar po obu stronach.

Władze Izraela oficjalnie podają, że ponad 700 obywateli zginęło w działaniach wojennych, są także ofiary wśród cudzoziemców. W przypadku Palestyńczyków mowa jest o 400 zabitych i kilkuset rannych. Z każdym dniem poszkodowanych będzie przybywać.

Na ten otwarty konflikt zareagowali przywódcy całego świata, bowiem wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo, a także ciągłość dostaw strategicznego surowca, jakim jest ropa naftowa.

W minionych dniach na rynki napłynęło kilka optymistycznych informacji, które skumulowane doprowadziły do pojawienia się oczekiwanego od dawna trendu spadkowego cen ropy i surowców ropopochodnych.

Ropy na rynku nie powinno zabraknąć, ale już teraz wiadomo, że będzie droga

Niedawne tradycyjne, jesienne spotkanie ministrów do spraw ropy państw OPEC (Organizacji Producentów i Eksporterów Ropy), a także państw z grupy OPEC+ zakończyło się w Wiedniu wspólną deklaracją, związaną z utrzymaniem wydobycia ropy na obecnym poziomie przez kolejne miesiące.

Oznacza to, że cięcia wprowadzone przez Arabię Saudyjską na poziomie 1 miliona baryłek dziennie i Rosję, która dobrowolnie ograniczyła produkcję o 500 tysięcy baryłek, plus deklaracje ze strony Algierii, Kuwejtu czy Nigerii o symbolicznych ograniczeniach, nie będą miały istotnego wpływu na globalne rynki.

Drugą ważna informacją było zniesienie przez Rosję wprowadzonego 23 września tego roku koncesjonowania eksportu oleju napędowego. Chodziło o to, że operator rurociągów Transnieft wstrzymał transport do naftoportów w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz Primorsku nad Bałtykiem.

W miniony piątek (6 października) rząd rosyjski zniósł te ograniczenia. Oficjalny komunikat mówi o tym, że udało się zgromadzić odpowiednią ilość diesla w magazynach na potrzeby zaopatrzenia krajowego. W praktyce Rosja chce eksportować paliwa, bo potrzebuje pilnie dewiz na podtrzymanie słabnącego rubla, który jest już wart mniej niż 1 cent amerykański.

W tle akcji Hamasu w Izraelu jest walka o wpływu w rejonie Zatoki Perskiej pomiędzy Iranem i Arabią Saudyjską

Poza tym kontynuowanie zbrojnej agresji na Ukrainie kosztuje rosyjski budżet coraz więcej pieniędzy, natomiast dochody z eksportu ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego są nadal głównym źródłem przychodów podatkowych.

W tle działań zbrojnych pomiędzy Hamasem i Izraelem jest także konflikt pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. Pomimo wznowienia stosunków dyplomatycznych i wzajemnej wymiany ambasadorów rywalizacja pomiędzy tymi lokalnymi mocarstwami nadal trwa.

Wiele wskazuje na to, że sprzęt, jakim posługują się bojownicy Hamasu, w większości został wyprodukowany w Iranie i być może także w Rosji. Z drugiej strony w minionym tygodniu doszło do dyplomatycznego zbliżenia pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską.

Wysłannicy obu państw złożyli pierwsze w historii oficjalne wizyty robocze i w tle tych spotkań pojawiła się informacja o możliwości nawiązania stosunków dyplomatycznych. Dla Iranu ten scenariusz jest trudny do zaakceptowania.

Iran kilka tygodni temu dokonał wymiany więźniów ze Stanami Zjednoczonymi i uzyskał dostęp do zamrożonych aktywów w amerykańskich bankach

Iran obecny jest w Syrii, Libanie i Strefie Gazy, gdzie rządzi Hamas. Cały czas deklaruje chęć zniszczenia Państwa Izrael, co podnoszone jest także w sytuacji trwania obecnego konfliktu.

Warto zwrócić uwagę, że atak rozpoczął się kilka tygodni po zakończeniu negocjacji w sprawie wymiany więźniów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem i odblokowaniu 5 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów w amerykańskich bankach.

Sytuacja nadal jest napięta. Część analityków nie wyklucza, że chcąc wywołać globalny chaos, Hamas mógłby zagrozić swobodzie żeglugi w Kanale Sueskim i przez to zablokować dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej do Europy.

Dlatego władze Egiptu z jednej strony z dużą wstrzemięźliwością potępiają piątkowy atak na Izrael, a z drugiej zgromadziły wojsko na granicy ze Strefą Gazy, obawiając się niekontrolowanego rozszerzenia konfliktu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował w niedzielę (8 października) wysłanie we wschodni rejon Morza Śródziemnego grupy uderzeniowej stacjonującej na lotniskowcu USS Gerald Ford, a także dostawę dla armii izraelskiej sprzętu wojskowego i amunicji.

Ropa w kontraktach miesięcznych drożeje bo rynki boją się zakłócenia dostaw surowców z Bliskiego Wschodu

Te napięcia i okoliczności spowodowały wzrosty notowań ropy naftowej. Dziś w nocy 9 października o godzinie 3 czasu środkowoeuropejskiego cena jednej baryłki ropy Brent wydobywanej z Morza Północnego wzrosła do 88,65 dolarów, aby obecnie spaść do około 86,85 dolarów co oznacza wzrost w stosunku do minionego tygodnia o ponad 3,5 dolara.

W przypadku ropy amerykańskiej z Teksasu WTI ( West Texas Intermediate) baryłka wyceniana jest na 85, 90 dolara czyli o prawie 3 dolary więcej niż w piątek w minionym tygodniu. Te wiadomości nie są dobre dla kierowców. Oznaczają bowiem ograniczenie możliwości spadków cen na stacjach paliw.

Dodatkowo w przypadku diesla problemem będzie w najbliższych dniach fakt, że obok wysokich cen surowca dostarczany będzie zimowy olej napędowy, który z powodu dodatków zawsze jest droższy o tak zwanej letniej wersji.

Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej się rozwinie, możemy obserwować dalsze wyraźne wzrosty cen ropy i paliw.