Jak na razie atak Hamasu i ogłoszenie stanu wojny przez Izrael nie wywołują potężnej reakcji na rynkach. Niektóre aktywa mogą jednak zyskiwać, a w szczególności wrażliwe na ewentualną eskalację konfliktu pozostają ceny ropy i złota. Istotna będzie tu skala reakcji Izraela.

Na rynkach finansowych atak Hamasu i stan wojny ogłoszony przez Izrael nie wywołały jeszcze potężnej reakcji. Baryłka ropy naftowej typu Brent zyskała około 3,5 proc., ale wciąż jest wyceniana na mniej niż 90 dolarów. Kontrakty na amerykańskie indeksy giełdowe wykazują minimalne spadki.

Największe zmiany dotyczą izraelskiej waluty - szekla, która osłabiła się o niemal 2 proc., osiągając najniższy poziom od 2016 roku. Bank centralny Izraela uruchomił program wycelowany w ograniczanie zmienności kursu szekla.

Eskalacja konfliktu może także mieć dalsze konsekwencje geopolityczne, co wywoła jeszcze większe wahania cen ropy i ucieczkę kapitału w kierunku aktywów ocenianych jako bezpieczne. W poniedziałek (9 października) zwiększa się popyt na złoto, amerykańskie obligacje, dolara czy jena.



Jak zauważa w swoim komentarzu Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, atak Hamasu i ogłoszenie stanu wojny przez Izrael jak na razie nie wywołują potężnej reakcji na rynkach finansowych.

Jednak zwiększenie napięcia na Bliskim Wschodzie tradycyjnie skutkuje wyraźnym wzrostem i tak skrajnie już rozchwianych w ostatnich dniach cen ropy naftowej. Kluczową rolę może odgrywać domniemane zaangażowanie Iranu w planowanie zaskakującej napaści na Izrael na szeroką skalę.

Baryłka Brent drożeje na starcie tygodnia o ok. 3,5 proc., ale wciąż wyceniana jest na mniej niż 90 dolarów. Na przeszło 0,5-procentowym minusie są z kolei kontrakty na amerykańskie indeksy giełdowe. W przypadku S&P 500 nie została jednak wymazana do tej pory nawet połowa silnego wzrostowego odbicia z piątku.

Kurs szekla leci w dół, polski złoty też w trudnej sytuacji

Najostrzejsze przetasowania na rynku walutowym dotyczą oczywiście izraelskiej waluty. Szekel taniał maksymalnie o niemal 2 proc. i w relacji do zyskującego ostatnio dolara jest najsłabszy od 2016 roku. Kurs dolara do szekla zaczął się jednak cofać w kierunku 3,90 po uruchomieniu przez bank centralny Izraela wartego 30 mld dol. programu wycelowanego w ograniczanie zmienności notowań szekla. Są to pierwsze interwencje od blisko 2 lat.

Rezerwy walutowe Izraela są spore, bo wynoszą przeszło 200 mld dol., co odpowiada niema 40 proc. PKB tego kraju. Jak zauważa Sawicki, płynność lokalnego rynku ma być dodatkowo wspierana kwotą do 15 mld dol.

W relacjach głównych walut zmiany są symboliczne. Minimalnie zyskują jen, dolar i frank, czyli tzw. bezpieczne waluty, do których inwestorzy uciekają w okresach szczególnego niepokoju i niepewności. Symbolicznie drożeją także najsilniej powiązane z cenami ropy dolar kanadyjski oraz korona norweska.

Kurs dolara do złotego w poniedziałek rano odbija od dna piątkowej przeceny o ok. 0,5 proc. i nie przekracza 4,35 zł. Euro miniony tydzień zakończyło poniżej 4,60 zł, czyli – jak podkreśla Sawicki – pułapu, przy którym od wrześniowego posiedzenia RPP złoty tracił impet.

Wydaje się jednak, że obliczu wzrostu awersji do ryzyka i zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce złoty może mieć w najbliższych dniach problem z kontynuacją umocnienia i zagrożony jest korektą - zauważa analityk Cinkciarz.pl.

Atak Hamasu destabilizuje sytuację geopolityczną w kluczowym dla cen ropy regionie

Ekonomiści z ING podkreślają z kolei, że atak gwałtownie zmienia sytuację geopolityczną w kluczowym dla wydobycia ropy regionie i choć już teraz ceny ropy wzrosły o blisko 4 proc., to będzie miał większe konsekwencje w 2024 roku, bo podnosi obawy, czy będzie możliwy oczekiwany wzrost podaży tego surowca, co oznacza mocne przesłanki do wzrostu cen surowca w kierunku 100 dol. za baryłkę.

Bojownicy Hamasu, oprócz dopuszczenia się zbrodni na ludności cywilnej, zdestabilizowali też sytuację w regionie, co prawdopodobnie było ich głównym celem politycznym.

Jak zauważają analitycy ING, do momentu ataku obserwowano stopniową poprawę relacji USA - Arabia Saudyjska i deeskalację konfliktu USA - Iran.

W zamian za podpisanie aktu pokojowego z USA Arabia Saudyjska obiecała poprawę relacji z Izraelem oraz zwiększenie wydobycia ropy od początku 2024 roku.

"W obecnych warunkach, kiedy rozgorzał konflikt na linii Palestyna-Izrael, obiecane zmiany są mniej realne, co może mieć wpływ na podaż ropy w 2024 poprzez wolniejsze podnoszenie produkcji" - oceniają w swoim porannym komentarzu analitycy ING.

W relacjach USA z Iranem również następowało nieznaczne ocieplenie. Obecnie kontynuacja tego trendu, gdy w weekend irańscy parlamentarzyści skandowali "śmierć Izraelowi i USA", wydaje się oczywiście mniej realna.

W rezultacie, jak podkreślają analitycy ING, administracja amerykańska może bardziej rygorystycznie egzekwować embargo na irańską ropę, a podaż ropy z tego kraju wciąż jest niższa o około 20 proc. w porównaniu do tej sprzed 2018 roku, kiedy USA wycofały się ze wspólnego aktu pokojowego.

Kurs złota zmierza w górę po tygodniach wyprzedaży. W górę idą też rentowności amerykańskich obligacji

Analitycy XTB w swoim komentarzu zwracają z kolei uwagę na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększa popyt na aktywa tzw. bezpiecznej przystani. Tradycyjnie w sytuacji światowych napięć zyskuje złoto i tak też jest teraz. W górę wyraźnie idą też amerykańskie obligacje, dolar czy jen.

W momencie eskalacji jakiegoś konfliktu bardzo często złoto jest zabezpieczeniem przed spadkami na innych aktywach – przede wszystkim względem rynku akcji. Odbicie cen złota może nie wydawać się duże – wynosi ok. 1,2 proc., ale następuje po bardzo silnej wyprzedaży w ostatnich tygodniach. Jest to również odpowiedź na odbicie cen amerykańskich obligacji, co jest widoczne w postaci wyraźnego wzrostu na TNOTE (kontrakty na bazie amerykańskich obligacji 10-letnich – przyp. red.) - podkreślają analitycy XTB.

Jak dodają, obecny konflikt wciąż pozostaje dużą niewiadomą dla rynków finansowych, gdyż teoretycznie mógłby doprowadzić do zaangażowania większej liczby krajów.

Atak Hamasu to może nie być koniec. Możliwa dalsza eskalacja konfliktu

Głównymi siłami na Bliskim Wschodzie są mocno wspierany przez USA Izrael oraz dwaj giganci światowej produkcji ropy – pozostający ostatnio w bliskich relacjach z Rosją Iran oraz w mniejszym stopniu, ale jednak, wspierana przez USA Arabia Saudyjska.

Iran oraz Arabia Saudyjska same ze sobą pozostają w konflikcie od lat – prowadzą m.in. wojnę zastępczą w Jemenie. Areną brutalnych starć różnego rodzaju grup wspieranych przez lokalne i światowe mocarstwa stały się też w ostatnich latach Irak oraz Syria.

Zaognienie konfliktu palestyńskiego to tylko dolanie wybuchowej mieszanki do mocno palącego się już ognia.

Po tym jak Izrael ogłosił podjęcie "znaczących militarnych kroków" w celu odwetu za weekendowy atak na historycznie szeroką skalę ze strony Hamasu, armia izraelska ostrzelała już pozycje Hezbollahu na terenie Libanu, z której to strony wcześniej w weekend wystrzelono rakiety w kierunku Izraela. Ruch w kierunku Izraela wykonało też kilka dużych jednostek amerykańskiej marynarki wojennej, w tym lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

Ryzyko dalszej eskalacji w kierunku zaangażowania lokalnych mocarstw pozostaje jednak wciąż niskie, choć na pewno nie jest zerowe.

Jak zauważa w komentarzu dla agencji AFP Fabian Hinz z londyńskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), co stanie się dalej, zależy od Izraela. Przede wszystkim możliwe jest wejście izraelskiego wojska do Strefy Gazy, której nie okupuje od 2005 roku. To może oznaczać ostre starcia uliczne, bo Hamas najprawdopodobniej przygotowywał się na taki scenariusz od lat.

Chociaż nie ma żadnych wątpliwości, że Iran wspiera Hamas, to jednak amerykański Biały Dom oświadczył, że jest na razie za wcześnie, by stwierdzić, czy był bezpośrednio zaangażowany w ten atak.

Czarny scenariusz w najbliższych dniach to przede wszystkim zaangażowanie się w konflikt libańskiego Hezbollahu.

Jak zauważa z kolei w swojej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną, na pewno sytuację na Bliskim Wschodzie będzie próbowała też wykorzystać Rosja, przede wszystkim w celu odwrócenia uwagi Zachodu od jej inwazji na Ukrainę z nadzieją, że to zmniejszy zakres udzielanego Ukrainie wsparcia.