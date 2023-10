Walki w Izraelu komplikują sytuację na rynku gazu i nawozów. Już wstrzymano wydobycie z jednego z izraelskich złóż gazu. Izraelski koncern ICL, który jest szóstym producentem potasu na świecie, prowadzi z kolei swoje operacje w regionie, gdzie w weekend zaatakował Hamas.

Po atakach terrorystycznych Hamasu Izrael przygotowuje się do lądowej operacji w Strefie Gazy, co może doprowadzić do wzrostów cen na światowych rynkach gazu i nawozów.

Region, w którym zaatakował Hamas, jest istotny dla izraelskiej produkcji nawozów.

Wstrzymanie wydobycia gazu ze złoża Tamar może ograniczyć podaż gazu w Europie.

Po atakach terrorystycznych ze strony Hamasu w weekend Izrael szykuje się do lądowej operacji wojskowej w Strefie Gazy. Te operacje mogą pośrednio także wpływać na światowe ceny gazu i nawozów. Na rynkach spodziewane są wzrosty.

Hamas zaatakował w ważnym dla produkcji nawozów regionie

Izraelski ICL to istotny w światowych łańcuchach dostaw producent nawozów. Jest m.in. szóstym co do wielkości producentem potasu na świecie, a kluczowe dla produkcji nawozów minerały wydobywa w obszarze Morza Martwego i pustyni Negew.

To właśnie na tej położonej na południu Izraela pustyni doszło w weekend do aktów terroru, gdy terroryści z Hamasu zaatakowali festiwal muzyki rave, gwałcąc i mordując co najmniej kilkaset osób. Dokładna liczba ofiar jest jeszcze nieznana, gdyż dużo uczestników festiwalu uznaje się za zaginionych.

Z kolei położony blisko Strefy Gazy i zaatakowany w weekend rakietami port Aszdod jest kluczowym ośrodkiem dla eksportu nawozów z Izraela.

Zawieszenie wydobycie ze złoża Tamar może ograniczyć podaż gazu w Europie

Po weekendzie ICL Group odnotowała nieznaczne spadki kursu akcji, z kolei akcje innych najważniejszych światowych producentów nawozów szły w górę. W poniedziałek, 9 października, na światowych rynkach rosły też ceny gazu, które znajdują się w silnym trendzie wzrostowym już od czwartku.

Dla rynku gazu w kontekście izraelskiej wojny z Hamasem niepokojąca jest sytuacja związana przede wszystkim ze złożami Tamar. Położone na morzu nieopodal Aszdod platformy wydobywcze przy sprzyjającej pogodzie są widoczne gołym okiem z Gazy i są też w zasięgu wystrzeliwanych stamtąd rakiet.

Po atakach Hamasu Izrael polecił Chevronowi wstrzymanie wydobycia ze złoża i ogłosił stan wyjątkowy w izraelskiej energetyce.

Złoża Tamar osiągnęły w 2022 roku poziom wydobycia przekraczający 10 mld metrów sześciennych. 20 proc. wydobycia z tych złóż jest przeznaczone na eksport, ale – jak twierdzi rosyjski "Kommiersant" – zatrzymanie wydobycia zwiększy zużycie wewnętrzne z innych złóż i pośrednio przyczyni się do spadku eksportu do Egiptu, co z kolei ograniczy podaż gazu w Europie.