Atak terrorystyczny w śródmieściu Wiednia. Są zabici i ciężko ranni

W poniedziałek wieczorem w centrum Wiednia doszło do ataku terrorystycznego. Jak podała austriacka policja, zginęło dwóch mężczyzn i kobieta. Do szpitali przewieziono łącznie 15 osób, w tym ciężko rannych.

Pierwsze strzały padły około godziny 20. na ulicy Seitenstettengasse. Jak oświadczyła rzeczniczka policji, na razie nie udowodniono, że miało to związek ze zlokalizowaną tam synagogą.

Ogień z broni palnej wznawiano potem jeszcze w pięciu innych miejscach, co wskazuje, że napastników było co najmniej kilku. Do szpitali przewieziono łącznie 15 rannych.



Szef MSW Austrii Karl Nehammer we wtorek obwinił za atak w Wiedniu zwolennika dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).



Według "Bilda" "prawdopodobny główny sprawca" zastrzelony przez policję w poniedziałek opublikował tego dnia kilka zdjęć na Instagramie, w tym przysięgę wierności Kalifowie, przywódcy milicji terrorystycznej Państwa Islamskiego (IS) - podobnie jak robili to inni zabójcy z tego kręgu. Na innym zdjęciu jest z flagą ISIS.



Oddział do zadań specjalnych "Kobra" liczący 150 ludzi i 100-osobowy oddział szybkiego reagowania biorą udział w poszukiwaniu terrorystów, którzy brali udział w strzelaninie - poinformował we wtorek generalny dyrektor policji Franz Ruf.



- Atak w Wiedniu to próba osłabienia i podzielenia naszego demokratycznego społeczeństwa - powiedział Karl Nehammer. - Nie pozwolimy, aby nasze podstawowe prawa zostały nam odebrane - podkreślił.