Atak terrorystyczny w Tel Awiwie - jedna osoba ranna, napastnik zastrzelony

W sobotę wieczorem w centrum Tel Awiwu doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego jeden Izraelczyk został krytycznie ranny. Palestyński terrorysta, który otworzył ogień do strażników miejskich na ruchliwej ulicy w centrum miasta, został zabity.

Terrorysta wzbudził podejrzenia strażników miejskich i został przez nich zatrzymany do kontroli, w tym momencie mężczyzna wyciągnął karabin i oddał strzał do jednego z nich, wtedy drugi strażnik strzelił do napastnika, zabijając go na miejscu.

Rannemu mężczyźnie Magen David Adom (MDA) (izraelskie pogotowie ratunkowe) udzieliło pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Następnie został on przewieziony go szpitala. Według MDA 40-letni mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym - doznał obrażeń penetrujących.

Na miejsce zdarzenia przybył szef izraelskiej policji Kobi Shabtai, który poinformował, że napastnikiem był 27-letni mieszkaniec Dżeninu na Zachodnim Brzegu; miał przy sobie list, w którym wyraził chęć zostania "męczennikiem".

Rzecznik izraelskiej policji powiedział, że strażnicy miejscy "zapobiegli większemu atakowi terrorystycznemu", a siły bezpieczeństwa przeszukują teren w poszukiwaniu ewentualnych innych terrorystów.

Od początku roku w atakach przeprowadzonych przez Palestyńczyków zginęło 23 Izraelczyków, jeden Ukrainiec i jeden Włoch. W tym samym okresie 169 Palestyńczyków zginęło w wyniku izraelskich operacji wojskowych, podczas starć, lub podczas własnych ataków.