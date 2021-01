Atlantic Council: geopolityka komplikuje pozyskanie szczepionki przez Ukrainę

Geopolityka komplikuje ukraińską misję pozyskania szczepionki przeciw Covid-19 - pisze portal Atlantic Council. Późne rozpoczęcie szczepień i napięcia w społeczeństwie spowodowane problemami ekonomicznymi mogą być wykorzystane przez Rosję - alarmuje. W kraju nie ruszył jeszcze proces szczepień.

"W globalnej walce o szczepionki przeciwko Covid-19 Ukraina stała się zmarginalizowanym pograniczem. Tak jak bardzo często bywa w ukraińskiej historii, kraj znalazł się na linii frontu między europejską wspólnotą narodów i rozległymi autorytarnymi imperiami Euroazji" - twierdzi Pawło Kowtoniuk, szef Centrum Ekonomiki Zdrowia w Kijowskiej Szkole Ekonomii.

Z jednej strony jest Unia Europejska, z drugiej - Rosja i Chiny.

Ukraina to największe z pozablokowych państw w regionie, które muszą teraz walczyć o dostawy preparatów - czytamy w artykule. "Wszystkie z nich mają przed sobą trudne decyzje. Konsekwencje wykraczają daleko poza ochronę zdrowia i najpewniej odbiją się na przyszłych stosunkach dyplomatycznych" - podkreśla Kowtoniuk.

W przypadku Ukrainy sytuację komplikuje dodatkowo trwający od siedmiu lat konflikt z Rosją; dla Kijowa dostawy szczepionki to sprawa narodowego bezpieczeństwa - zaznacza.

Próbując wykorzystać sytuację, prokremlowskie siły na Ukrainie starały się promować rosyjską szczepionkę i wykorzystać ją do polepszenia dwustronnych stosunków - czytamy.

Według eksperta kraje bałkańskie nienależące do UE oraz Ukraina i Mołdawia muszą balansować między długotrwałym zaangażowaniem na rzecz integracji europejskiej a praktycznymi kwestiami dotyczącymi walki z pandemią.

Jak wskazuje, "UE, co zrozumiałe, skoncentrowała się na potrzebach krajów członkowskich", pozostawiając tym poza blokiem niewielki wybór poza czekaniem albo zwróceniem się do Rosji i Chin.

Sytuację z zakupem szczepionki na Ukrainie pogorszył też konflikt między resortem ochrony zdrowia a państwową agencją Medyczne Zakupy Ukrainy, którą założono w 2018 roku w celu walki z korupcją związaną z zamówieniami medycznymi. W grudniu agencja planowała zacząć starania o zakup szczepionek, jednak ministerstwo zdecydowało, że weźmie ten obowiązek na siebie. W końcu zakup preparatów zlecono zagranicznej firmie.

"Te rozgrywki, w połączeniu z ukraińską pasywnością na rynku szczepionek, zmniejszyły krajowe szanse na pozyskanie porządnej teczki kontraktów i opóźniły rozpoczęcie masowych szczepień co najmniej do wiosny" - twierdzi Kowtoniuk.

Według niego obecne podejście Ukrainy do sprawy szczepień to "przepis na geopolityczną katastrofę". Rozpoczęcie szczepień wciąż jest daleko za horyzontem, a w społeczeństwie stale rośnie napięcie w związku z trudnościami ekonomicznymi - "to idealne warunki dla Rosji, by wykorzystać moment".

Jeśli sytuacja z dostawami nie poprawi się w lutym ani marcu, Moskwa może próbować zbić kapitał na ukraińskich kłopotach - ocenia analityk.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska