Auchan, Leroy Merlin i Decathlon zostały w Rosji. Tak to wpłynęło na zakupy Polaków

Wiele międzynarodowych firm wycofało się z rynku rosyjskiego agresora po wybuchu wojny na Ukrainie. Na terenie Rosji nadal pozostały Auchan i Leroy Merlin oraz do czerwca 2022 r. również Decathlon. Czy nieetyczna polityka tych firm wpłynęła na decyzje zakupowe Polaków?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

– PanParagon to aplikacja, w której oprócz wyszukiwania promocji można przechowywać paragony w formie elektronicznej. Sprawdziliśmy okres, który obejmuje prawie cały rok: od 19 lutego 2022 do 11 lutego 2023 – informuje portal DlaHandlu.pl Antonina Grzelak z aplikacji do przechowywania dowodów zakupów PanParagon.

Podobnie jak w poprzednich edycjach eksperci ujęli soboty, czyli najbardziej zakupowe dni tygodnia. Dane przedstawiają procent liczby paragonów z poszczególnych sklepów w stosunku do liczby wszystkich paragonów dodanych do aplikacji PanParagon.

Bojkot sieci handlowych okazał się krótkodystansowy

– Większość polskich konsumentów przystąpiła do bojkotu, ale tylko przez krótki czas i tylko dwóch sieci handlowych: Auchan oraz Decathlon. Największy spadek w częstotliwości zakupów zauważalny był w pierwszej fazie nawoływania do bojkotu, czyli od 19 marca 2022 roku. W przypadku Decathlona obniżona aktywność zakupowa trwała około 3 tygodnie, natomiast w Auchan nieco dłużej: około 5 tygodni – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Po paragonach pochodzących z sieci sklepów budowlanych Leroy Merlin nie widać większych działań bojkotujących. Częstotliwość zakupów z małymi wyjątkami przez cały rok była mniej więcej wyrównana – dodaje.

Więcej na ten temat pisze portal DlaHandlu.pl.