Australia: 165 nowych zakażeń w stanie Wiktoria; Melbourne objęte kwarantanną

W australijskim stanie Wiktoria w ciągu doby przybyło 165 infekcji koronawirusem. Pięciomilionowe Melbourne leżące w tym stanie jest ponownie objęte surową kwarantanną. Od czwartku jego mieszkańcy muszą pozostać w domach.

W Wiktorii nadal przybywa zakażeń; największe ognisko koronawirusa w tym stanie, drugim w Australii pod względem liczby ludności, liczące 113 osób, wykryto w szkole Al-Taqwa College w Melbourne.

Nałożone w ostatnich dniach i ubiegłym tygodniu ograniczenia zostały zaostrzone po wykryciu kolejnych ognisk zakażeń w wielkich wieżowcach, gdzie znajdują się mieszkania socjalne i w których do 18 lipca obowiązuje całkowita kwarantanna - podaje australijska sieć telewizyjna ABC.

Do wieżowców, w których mieszka około 3 tys. osób, dostarczana będzie żywność, a na miejscu pozostaje policja, ponieważ - jak pisze "Guardian" - mieszkańcy tych bloków w przeszłości mają historię zatargów z służbami porządkowymi.

Władze lokalne zamknęły granice z sąsiednimi stanami, by epidemia nie zaczęła ogarniać całego kraju, który z pierwszej fali koronawirusa wyszedł ze stosunkowo niewielką liczbą ofiar.

Premier sąsiedniej Nowej Południowej Walii - najludniejszego australijskiego stanu - Gladys Berejiklian poinformowała, że w mieście Albury, leżącym przy granicy z Wiktorią, potwierdzono dwa przypadki koronawirusa.

We wtorek premier Wiktorii Daniel Andrews ogłosił powrót ograniczeń w Melbourne - drugim największym mieście kraju - którego mieszkańcy muszą teraz pozostać w domach. Można wychodzić tylko po to, by załatwić niezbędne sprawy, jak pójście do pracy, na zakupy spożywcze czy do lekarza. Siłownie i salony fryzjerskie będą zamknięte. Restrykcje będą obowiązywały przez sześć tygodni.

Większość uczniów ponownie uczy się zdalnie, a restauracje i kawiarnie mogą serwować dania wyłącznie na wynos. Restrykcje będą obowiązywać przez sześć tygodni.

Od początku epidemii w całej Australii zdiagnozowano blisko 9 tys. zakażeń i 106 zgonów, znacznie mniej niż w wielu innych krajach. Około 10 tys. osób odmówiło wykonania testu na obecność koronawirusa po przeczytaniu w mediach społecznościowych fałszywych informacji na temat jego szkodliwości.

W zeszłym tygodniu ponad 30 miejscowości na przedmieściach Melbourne, zamieszkanych przez około 300 tys. ludzi, ze względu na ogniska koronawirusa zostało objętych kwarantanną. Jak komentuje AFP, nowe, surowsze restrykcje wprowadzono właśnie dlatego, że wcześniejsze ograniczenia nie spowodowały spadku liczby nowych zakażeń.