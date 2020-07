Australia: 275 nowych przypadków Covid-19 w stanie Wiktoria

W australijskim stanie Wiktoria odnotowano w ciągu ostatniej doby 275 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek premier tego stanu Daniel Andrews. Zmarła też jedna zakażona osoba. Terytorium jest głównym ogniskiem pandemii w Australii.

Zmarła w poniedziałek 80-letnia kobieta to 123. ofiara śmiertelna Covid-19 w Australii.

Choć w maju udało się zmniejszyć w tym państwie liczbę nowych infekcji niemal do zera, to Australia zmaga się obecnie z drugą falą SARS-CoV-2, która miała początek na przedmieściach Melbourne. I to tam notuje się zdecydowaną większość przypadków.

W ciągu ostatniej doby w stanie Wiktoria wykryto 275 spośród 381 zakażeń w całej Australii. W poniedziałek władze stanu wszczęły dochodzenie w sprawie okoliczności wybuchu ogniska zakażeń.

Jak ocenił w radiu ABC główny lekarz Australii Paul Kelly, mimo przywróconej w stanie Wiktoria kwarantanny, zduszenie epidemii koronawirusa może zająć tygodnie.