Australia: Ambasador Ukrainy: nie ulegajcie zmęczeniu wojną; wygrana Putina otworzy puszkę Pandory

Wasyl Myrosznyczenko, ambasador Ukrainy w Canberze, ostrzegł rząd Australii przed dostrzegalnym globalnie "zmęczeniem wojną", zaznaczając, że ewentualna wygrana Władimira Putina "otworzyłaby puszkę Pandory i zachęciła innych autokratów do zagarniania sąsiednich państw siłą" - poinformował w poniedziałek portal The Age.

"Naprawdę mam nadzieję na więcej wsparcia od australijskiego rządu przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji; to byłoby symbolicznie bardzo znaczące" - powiedział Wasyl Myrosznyczenko.

"To, co dzieje się na Ukrainie, będzie miało ogromny wpływ na region Pacyfiku. Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać, zachęci to innych autokratów do zajmowania sąsiednich państw siłą. Jeśli może się to zdarzyć w Europie, może się zdarzyć wszędzie" - ostrzegł dyplomata.

Dodał, że Australia była dotąd niezwykle hojna w swojej pomocy, jednak istnieją obawy, że wsparcie może osłabnąć przez "dostrzegane na całym świecie zmęczenie".

Ambasador Ukrainy poprosił w ubiegłym miesiącu ministra obrony Australii Richarda Marles'a o wsparcie wojskowe w postaci wozów opancerzonych, czołgów, dronów, sprzętu pomagającego neutralizować miny i o amunicję.

Dotychczasową wojskową pomoc Australii wyceniono na 334 mln USD.