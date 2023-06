Australia: Ambasador Ukrainy zwrócił się do Canberry o przekazanie myśliwców F/A-18

Ambasador Ukrainy w Australii Wasyl Miroszniczenko potwierdził we wtorek, że Kijów zwrócił się do Canberry z prośbą o rozważenie przekazania wycofywanych z eksploatacji myśliwców F/A-18 - podał portal Ukrainska Pravda.

Jak sprecyzował dyplomata, prośba Ukrainy dotyczy oceny stanu około czterdziestu samolotów Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, które mają zostać zastąpione nowocześniejszymi F-35.

"Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji. Ukraina bada możliwości myśliwców, w tym również tego rodzaju samolotu" - powiedział Miroszniczenko.

Emerytowany australijski generał dywizji Mick Ryan powiedział we wtorek w wywiadzie dla agencji AFP, że F/A-18 mogą pomóc Ukrainie "zrównoważyć szanse" przeciwko większym i lepiej wyposażonym siłom powietrznym Rosji, aby zapobiegać atakom na ukraińskie miasta i krytyczną infrastrukturę.

F/A-18 Hornet to amerykański naddźwiękowy myśliwiec wielozadaniowy opracowany w latach 70. XX stulecia, produkowany od 1978 roku do dzisiaj. Obecnie jest to główny samolot bojowy US Navy. Jest również używany w wielu krajach europejskich i azjatyckich.