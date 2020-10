Australia: B. premierzy chcą komisji śledczej ws. dominacji mediów Murdocha

B. premier Australii Kevin Rudd zbiera podpisy pod petycją o powołanie parlamentarnej komisji śledczej ws. koncentracji australijskich mediów w rękach koncernu News Corp. Ruperta Murdocha. Podpisało się pod nią do wtorku ponad 380 tys. osób, w tym b. premier Malcolm Turnbull.

Rudd, który był premierem w latach 2007-2010 i krótko w 2013 r., złożył petycję wzywającą parlament do powołania komisji do zbadania - jak to ujął - "nadużyć monopolu medialnego w Australii, w szczególności przez media Murdocha", australijsko-amerykańskiego magnata medialnego.

"Prawda jest taka, że Murdoch stał się rakiem, aroganckim rakiem naszej demokracji" - oświadczył Rudd w nagraniu wideo opublikowanym 10 października na Twitterze, apelując o podpisywanie petycji. W tekście petycji, pod którą podpisy są zbierane od dwóch tygodni, wezwał również do sformułowania zaleceń dotyczących zwiększenia różnorodności mediów w Australii.

Petycja ma zostać złożona w Izbie Reprezentantów, izbie niższej australijskiego parlamentu, 5 listopada.

Reuters zwraca uwagę, że parlament Australii, należącej do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, nie ma obowiązku odpowiadania na petycje, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, gdzie petycje z ponad 100 tys. podpisów są rozpatrywane pod kątem debaty w parlamencie. Według strony internetowej australijskiego parlamentu petycje kierowane do Izby Reprezentantów rzadko były rozpatrywane.

Rudd, który w 2006 r. został liderem Australijskiej Partii Pracy (ALP) i opuścił parlament w 2013 r. po przegranej ALP w wyborach, wcześniej obwiniał Murdocha o prowadzenie kampanii mającej na celu zniszczenie planów ALP dotyczących krajowej sieci szerokopasmowej w 2013 r.

Według Rudda gazety Murdocha w ostatnich 18 wyborach federalnych i stanowych konsekwentnie prowadziły kampanię na rzecz konserwatywnej Partii Liberalnej Australii (LPA), obecnie kierowanej przez premiera Scotta Morrisona, a przeciwko ALP.

Tymczasem pod petycją o powołanie komisji, która miałaby zająć się wpływami politycznymi prasy Murdocha, podpisał się dawny lider LPA, w latach 2015-2018 premier Australii, Malcolm Turnbull - poinformowała internetowa gazeta australijska "The New Daily".

"Kevin dobrze się spisał, nadając tą petycją bieg sprawie. Wątpię, czy ona doprowadzi do (powołania) Królewskiej Komisji, a monopol prasowy Murdocha (od 1987 r.) to tylko część problemu. Ale podpisałem ją i zachęcam do tego innych" - napisał Turnbull w sobotę na Twitterze.

Wśród gazet należących do News Corp. są: "The Australian", "Daily Telegraph", "Herald Sun" i "Courier Mail". Murdoch jest właścicielem "Wall Street Journal" i "New York Post" w USA oraz "The Sun" i "The Times" w Wielkiej Brytanii, a także telewizji Sky News i wielu stacji radiowych. Murdoch kontroluje również Fox Corp.