Australia będzie pomagać szkolić w W.Brytanii ukraińskich żołnierzy

Australia wyśle do Wielkiej Brytanii 70 żołnierzy, aby pomóc tam w szkoleniu ukraińskich oddziałów i wyśle na Ukrainę 30 kolejnych pojazdów opancerzonych - powiedział w środę w telewizji ABC australijski minister obrony Richard Marles.

"Spodziewamy się, że teraz będzie to przedłużający się konflikt" - ocenił Marles.

Agencja Reuters wylicza, że najnowszy pakiet militarny zwiększa wsparcie Australii dla Ukrainy do około 655 milionów dolarów australijskich (425 milionów dolarów) od początku wojny.

"Jesteśmy świadomi, że Ukraina potrzebuje teraz wsparcia w dłuższej perspektywie i zamierzamy pomóc Ukrainie postawić się w pozycji, w której będzie mogła rozwiązać ten konflikt na własnych warunkach" - powiedział szef resortu obrony.

Zaznaczył, że żołnierze australijscy, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii w styczniu, dołączą do prowadzonych przez Brytyjczyków międzynarodowych szkoleń, ale nie wejdą do strefy wojny na Ukrainie.

W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podziękował na Twitterze Australii za pomoc. "Pojazdy opancerzone (The Bushmaster) wykazały doskonałe wyniki na polu bitwy i poprosiliśmy o więcej ich. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Australii!" - napisał.