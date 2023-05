Australia: Dwóch nastolatków zgłosiło się na policję w związku z ogromnym pożarem w centrum Sydney

Dwóch trzynastolatków zgłosiło się do australijskiej policji w związku z ogromnym pożarem, który wybuchł w czwartek w zabytkowym budynku dawnej fabryki kapeluszy w centrum Sydney - poinformowały w piątek władze.

Nastolatkowie pomagają policji w dochodzeniu dotyczącym przyczyny wybuchu ognia w siedmiopiętrowej nieruchomości, w związku z którym ewakuowano mieszkańców okolicznych budynków i zablokowano część ulic w mieście.

Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciel policji stanu Nowa Południowa Walia, którego stolicą jest Sydney, Paul Dunstan, przekazał, że widziano grupę młodych ludzi, którzy uciekli z miejsca zdarzenia krótko po wybuchu pożaru. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek dwóch trzynastolatków oddało się w ręce policji w dwóch różnych komisariatach w mieście. Władze proszą pozostałe trzy lub cztery osoby, najprawdopodobniej w tym samym wieku, o zgłoszenie się na policję w towarzystwie rodziców.

Strażacy pracowali przez całą noc, aby ugasić "niezwykle intensywny pożar" - przekazał Adam Dewberry ze straży pożarnej, cytowany przez australijski serwis ABC News. W niektórych miejscach w budynku wciąż tli się ogień, jednak sytuacja jest pod kontrolą.

"To był szybko rozprzestrzeniający się pożar, bardzo intensywny. To opuszczony budynek, stare, wyschnięte belki, według niektórych raportów również przegniłe, co przyczyniło się do wysokiej intensywności i szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni" - powiedział Dewberry.

Niektóre pobliskie budynki mieszkalne były początkowo zagrożone; pod wpływem ciepła zaczęły z nich wypadać okna. Strażakom udało się jednak odzyskać m.in. suknię ślubną dla przyszłej panny młodej, która mieszkała w jednym z okolicznych bloków. Część okolicznych mieszkańców, którzy zmuszeni byli do ewakuacji w czwartek, powróciła na krótko do swoich domów, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, jednak z powodu obaw o ich bezpieczeństwo na razie nie mogą na stałe powrócić do swoich mieszkań.