Australia: Ekspert: Omikron jest odpowiedzialny za wzrost liczby zachorowań na Covid-19 w Nowej Południowej Walii

Omikron jest odpowiedzialny za wzrost liczby zachorowań na Covid-19 w stanie Nowa Południowa Walia (NSW) - przekazała we wtorek główna przedstawiciel władz stanowych do spraw zdrowia dr Kerry Chant.

Tego samego dnia w NSW zarejestrowano 804 nowe przypadki koronawirusa, w tym 21 wariantu Omikron. Tym samym, nowych przypadków tego wariantu tylko w tym stanie wykryto łącznie 85.

"Sądzimy, że transmisja zakażeń Omikronem jest odpowiedzialna za zwiększoną liczbę infekcji" - oceniła dr Chant. "Obserwujemy wysoki wzrost liczby zakażeń w NSW na skutek dużej liczby spotkań towarzyskich w klubach, pubach, czy na różnego rodzaju wydarzeniach. Z tych właśnie powodów przewidujemy, że liczba zakażeń będzie rosnąć" - tłumaczyła.

Tymczasem minister zdrowia stanu NSW Brad Hazzard oświadczył we wtorek dziennikarzom, że władze stanowe nie planują lockdownów. "Plany jedynie obejmują to, by uzmysłowić społeczeństwu, że generalnie potrzeba się szczepić, także dawkami przypominającymi" - mówił Hazzard.

Jak podaje australijski serwis informacyjny 7News w NSW, 94,8 proc. populacji powyżej 16 roku życia przyjęło co najmniej jedna dawkę preparatu przeciw Covid-19, a 93,2 proc. jest w pełni zaszczepione. Pomimo wysokiej liczby zaszczepień, także dr Chant apelowała o szczepienie się dawką przypominającą. "Osiągniemy najwyższy poziom ochrony (przeciw koronawirusowi) przyjmując dawkę przypominającą (...)" - oświadczyła.

Obecnie w NSW 168 osób jest hospitalizowanych za skutek zakażenia SARS-CoV-2, z czego 21 pacjentów przebywa na intensywnej terapii.