Australia i Nowa Zelandia walczą z bezrobociem w dobie koronawirusa

W Australii prawie 600 tys. osób straciło pracę w kwietniu przez ograniczenie aktywności gospodarczej z powodu epidemii Covid-19, a rząd zapowiada, że najgorsze dopiero nadejdzie. Nowa Zelandia chce pożyczyć olbrzymie sumy, by utrzymać stopę bezrobocia poniżej 10 proc.

Australijski urząd statystyczny podał w czwartek, że w kwietniu pracę straciło rekordowe 594 300 osób; stopa bezrobocia wzrosła do 6,2 proc. - do najwyższego poziomu od września 2015 r. (z 5,2 proc. w marcu). Jak wskazuje agencja Reutera, tłumaczy to decyzję premiera Scotta Morrisona o powolnym ponownym otwieraniu gospodarki po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią.

Premier ostrzegł jednak obywateli, żeby przygotowali się na więcej złych wiadomości.

Bezprecedensowe dane dotyczące zatrudnienia stanowią wyraźną ilustrację wpływu pandemii na gospodarkę Australii, która przez ponad dwie dekady doświadczała nieprzerwanego wzrostu - zauważa Reuters. Dodaje, że niepokojące obawy dotyczące gospodarki związane są ze sporem dyplomatycznym z Chinami, największym partnerem handlowym Australii; spór wywołał apel Morrisona o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w sprawie pochodzenia nowego koronawirusa.

Reuters zwraca uwagę, że stopa bezrobocia na poziomie 6,2 proc. to mniej od 8,3 proc. przewidywanego przez ekonomistów w badaniu Reutera, głównie ze względu na znaczny spadek liczby bezrobotnych, w tym niektórych osób otrzymujących od rządu pieniądze w ramach programu ratunkowego dla "poszukujących pracy".

Urząd statystyczny poinformował, że gdyby uwzględniono te osoby, stopa bezrobocia wynosiłaby 9,6 proc., czyli najwięcej od 1997 r.

"Określenia +bezprecedensowy+ i +nadzwyczajny+ są notorycznie stosowane, żeby opisać wpływ Covid-19 na gospodarkę, ale przy omawianiu wpływu na rynek pracy określenia te są odpowiednie" - uważa Craig James, główny ekonomista z Commonwealth Bank of Australia.

W marcu władze Australii wprowadziły zdecydowane środki izolacji społecznej w celu ograniczenia pandemii, zamykając granice dla wszystkich osób niebędących obywatelami australijskimi, i nakazując ludziom pozostanie w domu, chyba że muszą wyjść z ważnych powodów. Puby, ośrodki sportowe, biblioteki i inne budynki użyteczności publicznej zostały zamknięte, a działalność kawiarni i restauracji ograniczono do usług na wynos. Wiele sklepów i innych firm, które nie wstrzymały działalności na początku, zrobiło to z czasem w odpowiedzi na spadek popytu w związku z pozostaniem ludzi w domu. Według władz w Australii dzięki podjętym działaniom odnotowano prawie 7 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i 98 zgonów - znacznie mniej niż w Ameryce Północnej czy Europie.

Z kolei rząd Nowej Zelandii planuje pożyczyć i wydać ogromne kwoty, próbując utrzymać bezrobocie poniżej 10 proc. w następstwie pandemii koronawirusa - podaje agencja AP.

W czwartek minister finansów Grant Robertson przedstawił budżet - jak wskazuje AP - inny niż kiedykolwiek wcześniej w historii kraju. Według niego zadłużenie miałoby wzrosnąć z nieco ponad 20 do 54 proc. PKB do 2023 r., a tysiące miejsc pracy miałyby powstać dzięki zaangażowaniu ludzi w budowę domów i działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Jednak zwiększone wydatki nie wystarczą, aby zrównoważyć skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią - pisze AP. Oczekuje się, że do czerwca bezrobocie wzrośnie z nieco ponad 4 proc. do prawie 10 proc. Robertson przyznał, że turystyka, która stanowiła ok. 10 proc. PKB gospodarki, przez wiele lat nie będzie już taka sama.

"Stoimy w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego i zdrowotnego, którego nie widziano od czasów Wielkiego Kryzysu" - ocenił minister.

Rząd zaprezentował budżet w tym samym dniu, w którym w Nowej Zelandii zniesiono większość ograniczeń związanych z pandemią. Ponownie otwarto centra handlowe, sklepy detaliczne i restauracje, wiele osób wróciło do swoich miejsc pracy. Czwartek był trzecim dzień z rzędu, w którym w Nowej Zelandii nie odnotowano żadnych nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Od wybuchu pandemii w kraju tym potwierdzono blisko 1500 zakażeń i 21 zgonów.

Według najnowszego zestawienia Reutera do tej pory pandemia Covid-19 pochłonęła na świecie ponad 295 tys. istnień ludzkich, a ponad 4,35 mln ludzi zostało zakażonych.