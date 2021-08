Australia: Kobieta obawiała się oszustów, a wygrała prawie 1,5 mln dolarów

Mieszkanka australijskiej wyspy Tasmania otrzymywała od jakiegoś czasu telefony, których nie odbierała obawiając się oszustów. Kiedy w końcu odebrała okazało się, że wygrała na loterii 1,47 mln dolarów - podała we wtorek agencja UPI.

Kobieta, mieszkająca w Launceston, powiedziała pracownikom firmy loteryjnej the Lott, że nie odbierała telefonów, ponieważ nie rozpoznała numeru.

"To jest jakieś szaleństwo! Nigdy nie odbieram, kiedy widzę numer, którego nie znam, ponieważ zawsze mi się wydaje, że to od łobuzów, którzy próbują zrobić coś niegrzecznego. Ale dzwoniliście tyle razy, że uznałam, że sprawdzę o co chodzi" - wyjaśniła.

Szczęśliwa zwyciężczyni wygrała na loterii 31 lipca. Powiedziała, że wraz z rodziną zamierza postępować w "rozważny sposób" z pieniędzmi. "Przede wszystkim zapłacimy rachunki i zainwestujemy trochę pieniędzy" - dodała.