Australia: Linie lotnicze Quantas nagrodzą zaszczepionych nielimitowanymi podróżami

Aby zachęcić do szczepień przeciw Covid-19 australijskie linie lotnicze Quantas będą przyznawały zaszczepionym pasażerom nagrody, w tym nielimitowane bilety - ogłosił w poniedziałek prezes tej firmy Alan Joyce.

"Zaoferujemy meganagrody, czteroosobowa rodzina będzie mogła przez rok bez limitów korzystać z lotów w naszej sieci połączeń" - zapowiedział Joyce w wywiadzie dla telewizji Nine News. Dodał, że zostanie przyznanych co najmniej dziesięć takich nagród, po jednej na każdy australijski stan i terytorium.

Inne nagrody obejmują dodatkowe punkty w programie zbierania mil lotniczych i bezpłatne bilety. "Staramy się zrobić co możemy, by pomóc w kampanii szczepień. Program obejmie każdego, kto już przyjął szczepionkę i wszystkich, którzy to zrobią do końca 2021 roku" - zapewnił szef Quantas.

Joyce zachęcił również do podobnych działań inne australijskie firmy. Przekazał również, że Quantas przygotowują się do wznowienia połączeń międzynarodowych, co powinno nastąpić do końca 2021 roku.

Władze Australii, gdzie udało się opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, starają się teraz przyciągnąć do programu szczepień jak największą liczbę mieszkańców - komentuje agencja Bloomberg. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło dotąd tylko 4,2 mln z 26 mln Australijczyków.