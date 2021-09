Australia: Lockdown Canberry przedłużony o miesiąc

Lockdown stolicy Australii, Canberry, został we wtorek przedłużony o kolejny miesiąc i potrwa co najmniej do połowy października. "To najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pozwoli nam to na święta Bożego Narodzenia bez ryzyka" - powiedział szef rządu terytorium stołecznego Andrew Barr.

Około 400 tys. mieszkańców Canberry zmuszonych jest od miesiąca pozostawać w domu z powodu wykrycia pierwszych przypadku wariantu koronawirusa Delta w mieście - przypomina AFP.

We wtorek liczba aktywnych zakażeń koronawirusem w stolicy wynosiła 252, a osób, które wyzdrowiały - 276.

Barr zapewnił podczas konferencji prasowej, że lockdown jest "najpewniejszym sposobem" na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i pozwoli na zaszczepienie jak największej liczby osób.

Blisko 53 proc. osób powyżej 16. roku życia zostało w stolicy pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi i jest to największy odsetek w Australii, która od trzech miesięcy zmaga się z kolejną falą zakażeń, związaną z wariantem Delta i nawiedzającą poszczególne stany - pisze AFP.

W całym kraju w zeszłym tygodniu diagnozowano średnio 1,7 tys. nowych infekcji dziennie. Od poniedziałku w Australii szczepieniami przeciw Covid-19 objęto również młodzież w wieku 12-15 lat. W niedzielę zakupiono dodatkowy milion dawek szczepionki firmy Moderna.

Teraz jednak akcję szczepień przyspieszono przede wszystkim - poza Canberrą - w Sydney i Melbourne, gdzie również obowiązują surowe restrykcje epidemiczne.

W ubiegłym tygodniu szefowie rządów stanów wraz z przedstawicielami rządu federalnego ustalili, że restrykcje w kraju zostaną zniesione, gdy odsetek osób w pełni zaszczepionych będzie wynosić między 70 a 80 proc. Wtedy też Australia ma otworzyć swe granice.

Od początku pandemii w Australii wykryto ponad 75 tys. zakażeń koronawirusem, a w związku z Covid-19 zmarło ponad 1,1 tys. chorych.