Australia: Minister: na Ukrainę wysłano pierwsze transportery opancerzone w ramach pomocy wojskowej

W zeszłym tygodniu Australia wysłała na Ukrainę pierwsze cztery z 14 obiecanych temu krajowi transporterów opancerzonych M113AS4 - poinformował minister obrony Richard Marles. To część pakietu pomocy wojskowej wartego ponad 285 mln dolarów australijskich (ponad 800 mln zł).

Australia dostarczyła już na Ukrainę kołowe pojazdy opancerzone Bushmaster, broń przeciwpancerną, drony oraz amunicję - przypomina portal Nine News. Wśród przekazywanej Kijowowi pomocy znalazły się również haubice M777.

Transportery opancerzone M113AS4 to zmodernizowany i produkowany w Australii wariant używanego w armiach wielu państw świata amerykańskiego pojazdu M113 - poinformowano w komunikacie australijskiego ministerstwa obrony. Dodano, że to sprawdzona konstrukcja służąca do transportowania żołnierzy piechoty na polu walki.

Ostatnie dostawy są reakcją na apele ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa o dostarczanie Ukrainie większej ilości pomocy zbrojeniowej; to pokazuje nieustanne angażowanie Australii po stronie narodu ukraińskiego - przekazał premier Anthony Albanese.

"Będziemy nadal szukać sposobów, jak najlepiej możemy pomóc narodowi ukraińskiemu. Australia wspiera Ukrainę i ponownie wzywa Rosję do zaprzestania tej niesprowokowanej, niesprawiedliwej i nielegalnej inwazji" - powiedział z kolei minister Marles, sprawujący również funkcję wicepremiera.