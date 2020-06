Australia: Możliwa pierwsza od 29 lat recesja

PKB Australii zmniejszył się o 0,3 proc. w pierwszym kwartale br. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku - wynika z oficjalnych danych opublikowanych w środę. W następstwie pandemii koronawirusa kraj jest na drodze do pierwszej recesji od 29 lat.

W rozmowie z dziennikarzami minister skarbu (finansów) Josh Frydenberg przyznał, że Australia zmierza w stronę recesji, a dane jego resortu przewidują, że załamanie gospodarcze w okresie kwiecień-czerwiec będzie - jak to ujął - "znacznie poważniejsze niż to, co widzieliśmy dzisiaj".

Według lokalnych mediów okres od stycznia do marca był pierwszym kwartalnym spadkiem PKB od 2011 roku, a ostatni raz Australia doświadczyła recesji w 1991 roku.

Dane australijskiego urzędu statystycznego również pokazują, że wzrost PKB spowolnił do 1,4 proc. rok do roku, znacznie poniżej długoterminowej średniej wynoszącej 3,4 proc.

"To najwolniejszy wzrost (...) od września 2009 roku, kiedy Australia była w środku globalnego kryzysu finansowego i teraz łapie dopiero początek oczekiwanych skutków ekonomicznych Covid-19" - powiedział główny ekonomista urzędu statystycznego Bruce Hockman.

Oprócz pandemii, która sieje spustoszenie w gospodarkach na całym świecie, w Australii doszło w ostatnim czasie do serii klęsk żywiołowych, w tym katastrofalnych pożarów w lecie, co miało znaczący wpływ na gospodarkę kraju.