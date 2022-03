Australia: Nakładamy sankcje na moskiewskich "propagandzistów i propagatorów dezinformacji"

Australijska minister spraw zagranicznych Marise Payne oświadczyła we wtorek, że jej rząd nałożył sankcje na 10 osób "o strategicznym znaczeniu dla Rosji" za ich rolę w zachęcaniu do wrogości wobec Ukrainy - informuje agencja Associated Press.

Obejmuje to prowadzenie i rozpowszechnianie fałszywych narracji o "denazyfikacji" Ukrainy, wysuwanie błędnych oskarżeń o ludobójstwo na etnicznych Rosjanach we wschodniej Ukrainie oraz promowanie uznania tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej za niepodległe" - poinformowała Payne.

Rosyjskiej inwazji na Ukrainę towarzyszyła szeroko zakrojona kampania dezinformacyjna, zarówno wewnątrz Rosji, jak i na arenie międzynarodowej - dodała szefowa australijskiego MSZ.

Według minister prezydent Putin "stłumił niezależne głosy i zamknął zwykłych Rosjan w świecie charakteryzującym się kłamstwem i dezinformacją."

Na liście znajdują się min. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oraz rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.