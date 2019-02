Australia nastawia się na zyski z elektromobilności

Australia stanie się ważnym graczem na rynku surowców do baterii dla aut elektrycznych. Duże złoża litu, niklu, kobaltu lub miedzi przyciągają inwestycje.

Górnictwo australijskie szuka szansy w rewolucji elektromobilności.

Lit australijski jest tańszy od konkurencji.

Planowane jest 14 projektów wydobycia niklu o wartości inwestycji co najmniej 3,7 mld USD.

Rosnące światowe zapotrzebowanie na magazynowanie energii elektrycznej staje się pomału kołem zamachowym dla uruchamiania nowych projektów górniczych w Australii. Biuro Głównego Ekonomisty australijskiego rządu szacuje, że do roku 2022/23 do nowych miejsc wydobycia surowców akumulatorowych napłynie ponad 9 mld dolarów USA.



Elektromobilność okazuje się być motorem wzrostu, szczególnie w przypadku litu. Podczas gdy światowe zużycie litu w 2017 r. nadal wynosiło 211 tys. ton (odpowiednik węglanu litu), do 2025 r. może wzrosnąć do około 850 tys. ton.

Lit „made in Australia” tańszy niż inne Jak podaje „Germany Trade & Invest”, Australia ma ważną przewagę konkurencyjną w wydobyciu tego kluczowego surowca. Na czerwonym kontynencie lit jest pozyskiwany z rudy spodumenu, która może być przetwarzana bezpośrednio na wodorotlenek litu stosowany przez producentów akumulatorów samochodowych.



To sprawia, że australijski lit jest o 10 do 15 procent tańszy od południowoamerykańskiego. Tam lit jest wydobywany z solanek słonych jezior. Jednakże powstający węglan litu musi być dalej przetwarzany w celu osiągnięcia wysokiej jakości baterii.



Obecnie planowane są projekty litowe o łącznej wartości inwestycji niemal 3 mld dolarów. Oczekiwany wzrost produkcji zostanie prawdopodobnie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych w siedmiu istniejących zakładach górniczych w kraju.



Największa w Australii kopalnia litu, Greenbushes, planuje zwiększyć swoją zdolność przerobową do prawie 2 mln ton koncentratu spodumenu do końca 2019 roku. Operator Talison Lithium inwestuje w ten projekt 386 mln dolarów. Planowany jest już kolejny etap rozbudowy. Pilbara Minerals potroiła produkcję kopalni Pilgangoora do ponad 800 tys. rocznie. Do 2020 r. w fazie początkowej zainwestowane zostaną 173 mln dolarów.

Nikiel i kobalt także na fali Innymi ważnymi surowcami do produkcji baterii są nikiel i kobalt. Łącznie w Australii planowane jest 14 projektów wydobycia niklu o wartości inwestycji co najmniej 3,7 mld dolarów. Po dostawach głównie dla przemysłu stalowego, duży zakład do produkcji siarczanu niklu poszukiwanego przez producentów baterii zostanie zbudowany w Kwinana, w zachodniej Australii, do 2019 roku. Początkowa zdolność produkcyjna wynosząca 100 tys. ton ma być później podwojona. Rozważa się również produkcję siarczanu kobaltu.

