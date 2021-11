Australia obiecuje neutralność klimatyczną. Ale bez pośpiechu

Konserwatywny rząd australijski po wielu miesiącach nacisków zadeklarował, że w 2050 r. gospodarka australijska będzie neutralna dla klimatu. Canberra jako jedna z ostatnich stolic państw rozwiniętych przedstawiła swój cel redukcji emisji. Grupy proklimatyczne i opozycja krytykują jednak brak konkretnego planu oraz niechęć do podejmowania nowych zobowiązań do 2030 r. A to one są głównym przedmiotem obrad w Glasgow.

Jak nie zostać w tyle

Po drugie, rząd centralny i władze stanowe w australijskiej federacji wydają zgody umożliwiające otwieranie kolejnych złóż do eksploatacji. Dostarczają przy tym pracy społecznościom spoza wielkich metropolii i kontraktów silnemu przemysłowi górniczemu.Po trzecie, istotna jest polityka wewnętrzna. Szczególnie sceptyczni wobec aktywnej polityki klimatycznej są politycy Partii Narodowej, cieszącej się poparciem w regionach górniczych i współtworzącej australijski rząd. Premier Morrison spędził podobno wiele godzin na negocjacjach, by koalicjanci zgodzili się na jakąkolwiek jasną deklarację klimatyczną.Zapowiedzi australijskiego rządu są właśnie z tego powodu niejasne. W liczącym 129 stron dokumencie, który przedstawia sposoby dotarcia do neutralności klimatycznej, najczęściej powtarzającym się chyba słowem są „technologie”. To właśnie dalsza obniżka kosztów wdrażania znanych obecnie zielonych technologii energetycznych oraz innowacje mają być sposobem na osiągnięcie przełomu. Z natury rzeczy te jednak słabo poddają się planowaniu i trudno na nich polegać ogłaszając długookresowe strategie.Grupy proklimatyczne i lewicowa opozycja krytykuje brak szczegółów polityk rządowych umożliwiających ścięcie emisji do roku 2030. Wytykają niewystarczający system wsparcia dla OZE i brak dodatkowych podatków dla emitentów, zachęcających do wdrażania innowacji. Plany na najbliższą dekadę są zaś głównym przedmiotem negocjacji w Glasgow. W australijskim scenariuszu rządowym większość redukcji zaplanowana jest dopiero w latach 2030-2050.Australia wyprzedziła kilka lat temu USA pod względem emisji równowartości dwutlenku węgla na głowę. Planuje ograniczyć emisje do 2030 r. o 26 proc. (względem poziomu z 2005 r.). Dla porównania, Stany Zjednoczone w tym samym czasie mają w planie zmniejszyć je o połowę, a Wielka Brytania - pozyskiwać już w 2035 r. całość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.Z liczących się państw azjatyckich, Japonia i Korea złożyły deklarację osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w zeszłym roku. Chiny planują słabo zdefiniowaną „neutralność węglową” o dekadę później. Indie, trzeci światowy emitent gazów cieplarnianych po Chinach i USA, nie przedstawił do momentu publikacji tego tekstu żadnych deklaracji co do własnego „net zero”.