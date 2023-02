Australia pokazała, jak poradzić sobie z Chinami

Pekin boleśnie odczuł trwającą od czterech lat polityczną i handlową zimną wojnę z Australią. Lekkie ocieplenie zwiastuje odbudowę wzajemnych relacji.

6 lutego doszło do pierwszego od czterech lat spotkania między ministrami odpowiedzialnymi za handel międzynarodowy.

W czasie półtoragodzinnej wideokonferencji Wang Wentao zaprosił swojego odpowiednika Dona Farrella do złożenia wizyty w Chinach.

Powrót do stołu rozmów może oznaczać dalszą poprawę relacji australijsko-chińskich i ograniczenie konfliktów handlowych między tymi państwami.

Spotkanie ministrów handlu to kolejne wydarzenie zwiastujące ocieplenie we wzajemnych relacjach Canberry i Pekinu. W listopadzie podczas szczytu G20 doszło do pierwszego od sześciu lat spotkania liderów obu państw, a w grudniu Pekin odwiedziła Penny Wong, australijska minister spraw zagranicznych.

Cztery lata zimnej wojny na linii Australia-Chiny mocno uderzyły w Pekin

Ta odwilż w relacjach dyplomatycznych ma miejsce po czterech latach, w czasie których chińscy ministrowie nie odbierali nawet telefonów od swoich odpowiedników z Canberry. Pekin w tym czasie próbował za pomocą nacisków gospodarczych rozluźnić silne więzi Australii i USA w dziedzinie bezpieczeństwa.

Bodźcami bezpośrednimi, wywołującymi chińską furię, było wykluczenie chińskich firm z rynku infrastruktury dla telefonii 5G w Australii oraz, z perspektywy Pekinu, szereg afrontów wizerunkowych.

Za nieugięcie się przed chińskimi żądaniami australijski sektor wydobywczy, rolny i rybołówstwo miały zapłacić cenę w postaci ceł, utrudnień handlowych i innych sankcji. Australia wniosła skargi na chińskie praktyki do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Z upływem czasu okazywało się, że chińska polityka wobec Australii jest przeciwskuteczna. Australijczycy poradzili sobie zaskakująco dobrze z ograniczeniami handlowymi. Najprościej mówiąc, sprzedaż wina i homarów pikowała, ale z naddatkiem zrekompensował to wzrost wartości eksportu rudy żelaza do Państwa Środka, gdyż ją bardzo trudno było zastąpić w uzasadniony ekonomicznie sposób. Producenci węgla i produktów rolniczych znaleźli ponadto nowe rynki, głównie w Azji.

Wymiana handlowa chińsko-australijska spadła w 2022 r. wedle danych ChRL o 4 proc. do 221 mld dolarów, a australijski eksport do Chin obniżył się o 13 proc. do 142 mld dolarów. Ale odpowiedzialne za ten stan rzeczy może być w równej mierze chińskie spowolnienie gospodarcze, co polityka sankcji Pekinu wobec Canberry.

Odwilż w relacjach z Australią po prostu się Chinom opłaca. Na stole węgiel, wino i homary

Trwająca obecnie odwilż przynosi konkretne efekty. W ostatnich dniach do Chin ruszył pierwszy od dawna bezpośredni transport australijskiego węgla. Według Global Times łączny koszt surowca z antypodów po wzięciu pod uwagę ubezpieczenia i transportu (CIF) wynosi obecnie 361 dolarów za tonę. Za węgiel z chińskiej prowincji Shanxi trzeba zapłacić równowartość 397 USD/t. Wznowienie importu z Australii może więc ograniczyć wzrost cen w Chinach, spodziewany w związku z pocovidowym otwarciem gospodarki. Odwilż Chinom po prostu się opłaca.

Ministrowie Farrell i Wentao zapowiedzieli także kontynuację rozmów na szczeblu technicznym, które miałyby odblokować także eksport australijskich produktów spożywczych, takich jak jęczmień, mięso, wino czy homary. Chiński minister wyraził zainteresowanie współpracą z dziedzinie zielonych technologii, szczególnie rozwoju eksportu pojazdów elektrycznych do Australii. Negocjatorzy obu państw przy WTO poinformowali organizację o rozpoczęciu bezpośrednich rozmów w celu rozwiązania konfliktów.

W związku z otwarciem chińskich granic od stycznia tego roku Australijczycy liczą na wzrost liczby turystów z Państwa Środka. W ciągu ostatnich lat ten ruch prawie zamarł. Przed wybuchem pandemii w 2019 r. liczba Chińczyków odwiedzających kontynent australijski przekraczała 1,4 mln. Była to też grupa zostawiająca najwięcej pieniędzy na antypodach.

Australia solidarna – ocieplenie relacji z Pekinem nie zagraża współpracy z USA

Australijskie uczelnie wiążą zaś nadzieje ze studentami z Państwa Środka. Usługi edukacyjne tradycyjnie stanowiły bowiem trzecie źródło dochodów eksportowych kraju, po rudzie żelaza i węglu. Chińczycy byli zaś największą grupą studentów międzynarodowych.

Konserwatywna opozycja chwali nawiązanie rozmów. Ważnym czynnikiem australijskiej odporności na chińskie naciski w ostatnich latach była właśnie względna solidarność klasy politycznej.

Być może przywódcy w Pekinie liczyli, że powrót Partii Pracy do władzy po ubiegłorocznych wyborach oznaczał będzie „gołębi” zwrot w stosunkach z Chinami. Jednak w obecnym gabinecie labourzystów dominują raczej „jastrzębie”, a powrót do rozmów handlowych nie oznacza rozluźnienia ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z USA.