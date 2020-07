Australia: Policja będzie pilnować przestrzegania restrykcji w Melbourne

Po przywróceniu surowych restrykcji na przedmieściach Melbourne w związku z falą nowych zakażeń koronawirusem policja ustanowiła w tym mieście punkty kontrolne, rozważa też nadzorowanie kwarantanny za pomocą dronów - podaje w czwartek Associated Press.

W stanie Wiktoria, gdzie znajduje się Melbourne, zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby 77 nowych przypadków koronawirusa.

Władze stanowe zapowiedziały nakładanie mandatów na osoby nieprzestrzegające zakazu wychodzenia z domu, gdy nie jest to konieczne. Mieszkańcom dzielnic objętych restrykcjami wolno udać się do pracy, szkoły, na zakupy spożywcze i do lekarza.

Ponad tysiąc policjantów patrolować będzie 36 przedmieść Melbourne objętych ponownie kwarantanną; ponowny wzrost liczby nowych przypadków Covid-19 mógł zostać spowodowany przez osoby, które nie przestrzegały nakazu 14-dniowej kwarantanny po narażeniu się na kontakt z wirusem.

Wiktoria, która leży na południowym wschodzie Australii, zdecydowała się przywrócić surowe ograniczenia na miesiąc. Ograniczenia dotyczą ponad 300 tys. ludzi. Decyzja jest spowodowana utrzymującą się od dwóch tygodni dwucyfrową liczbą nowych dziennych zakażeń.

Jak dotąd w Australii wykryto blisko 8 tys. zakażeń, zmarły 104 osoby.

Wzrost zakażeń notowany jest też w innych krajach Azji. W Indiach liczba osób zakażonych przekroczyła 600 tys., a ciągu ostatniej doby potwierdzono 19 148 nowych przypadków. Blisko 100 tys. zakażeń zdiagnozowano w ciągu ostatnich czterech dni.

Bilans ofiar śmiertelnych wirusa wzrósł do 17 834 - podało indyjskie ministerstwo zdrowia. W stanach Maharasztra, Tamil Nadu i Delhi diagnozuje się ponad 60 proc. infekcji koronawirusem.

W Korei Południowej w ciągu ostatniej doby potwierdzono 54 nowe przypadki koronawirusa.

Władze zaapelowały do mieszkańców metropolii Gwangju, gdzie najszybciej przybywa nowych zakażeń, by zrezygnowali ze spotkań, które nie są nieodzowne i zachowali wszelkie środki bezpieczeństwa.