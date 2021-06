Australia: Policja włamała się do interentowej aplikacji przestępców

Australijska policja aresztowała ponad 200 przestępców po infiltracji zaszyfrowanej internetowej aplikacji , która zawierała prawie 25 milionów wiadomości o imporcie narkotyków na skalę przemysłową i morderstwach- poinformował we wtorek premier Scott Morrison .

"To przełomowy moment w historii australijskich organów ścigania" - powiedział dziennikarzom we wtorek w Sydney premier Australii Scott Morrison. Była to wspólna operacja Australii i Federalnego Biura Śledczego USA, która rozpoczęła się w 2018 roku i usidliła przestępców w Australii, Azji, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie, zaangażowanych w światowy handel narkotykami.

Plan, który został opracowany przez australijskich funkcjonariuszy prawa i FBI w 2018 roku, przewidywał, że funkcjonariusze w Stanach Zjednoczonych przejmą kontrolę nad aplikacją do przesyłania wiadomości o nazwie ANOM, która według władz była popularna wśród zorganizowanych przestępców.

Kiedy przestępcy z australijskiego półświatka zaczęli rozpowszechniać aplikację wśród swoich współpracowników jako bezpieczny środek komunikacji, organy ścigania mogły monitorować wszystkie ich wiadomości. "Byliśmy w tylnych kieszeniach zorganizowanej przestępczości" - powiedział dziennikarzom australijski komisarz policji federalnej Reece Kershaw towarzyszący premierowi podczas konferencji prasowej.

"Poznaliśmy wszystko, o czym mówią, narkotyki, przemoc, bicie, niewinni ludzie, którzy mają zostać zamordowani" -powiedział Kershaw, jeden udaremniony plan morderstwa obejmował atak z karabinem maszynowym na kawiarnię. Innym razem celem morderców była pięcio osobowa rodzina. Policja była w stanie zapobiec tym atakom.

W poniedziałek aresztowano łącznie 224 osoby, skonfiskowano 104 sztuki broni palnej oraz prawie 45 milionów dolarów australijskich (34,9 miliona dolarów) w gotówce. Łącznie wniesiono już 525 zarzutów, ale spodziewamy się kolejnych w nadchodzących tygodniach - powiedział komisarz Kershaw.