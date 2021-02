Australia Południowa pierwszym stanem zakazującym jednorazowych produktów z plastiku

Od poniedziałku w australijskim stanie Australia Południowa nie będzie można sprzedawać jednorazowych plastikowych słomek i sztućców. Z czasem zakaz zostanie rozszerzony na naczynia, kubki i opakowania na jedzenie. To pierwsza tego typu regulacja w Australii.

"Nasza rozpoczynająca się 1 marca akcja przeciwko używaniu jednorazowego plastiku czyni nas krajowym liderem w tej dziedzinie" - powiedział minister środowiska i zasobów wodnych Południowej Australii, David Speirs. Dodał, że w 2022 r. zakaz zostanie rozszerzony na jednorazowe kubki, talerze i opakowania na posiłki na wynos, a z czasem obejmie także inne jednorazowe produkty.

"Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych są tworzone po to, by używać ich tylko kilka razy, często poza domem i od razu wyrzucać; to powoduje zaśmiecenie, marnotrawstwo i szkody dla dzikiej przyrody, w tym fauny i flory morskiej" - podkreślił Speirs.

Jak informuje portal publicznego nadawcy ABC, wprowadzenie podobnego zakazu na terenie całej Australii jest dość odległą wizją, ale analogiczne regulacje mogą niedługo zacząć obowiązywać w stanach Queensland i Australia Zachodnia.

Wycofywane z użycia produkty z plastiku mają być zastąpione przez ich odpowiedniki wykonane z materiałów biodegradowalnych.