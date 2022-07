Australia: Powstała klinika, w której można zbadać skład posiadanych przez siebie narkotyków

W stolicy Australii Canberrze zostanie w tym tygodniu otwarta pierwsza publiczna klinika, w której będzie można zbadać zawartość posiadanych przez siebie narkotyków; ma to na celu zmniejszenie szkód spowodowanych zażywaniem niebezpiecznych substancji - poinformował we wtorek portal abc.net.au.

Usługa kontroli zdrowia i narkotyków CanTEST będzie oferować bezpłatne, poufne testy zawartości chemicznej tabletek. W klinice będą udzielane także konsultacje ogólne, seksualne i dotyczące zdrowia psychicznego. Narkotyki nie będą konfiskowane, jednak potencjalni użytkownicy otrzymają porady dotyczące niebezpiecznych substancji i będą mieć możliwość wyrzucenia ich do kosza.

Proces testowania pastylek będzie zajmował do 15 minut, a klinika będzie otwarta w czwartki między godziną 10 a 13, oraz w piątki wieczorem - między 18 a 21.

Chociaż jest to pierwsza w kraju stacjonarna klinika testowania tabletek, Rząd Australijskiego Terytorium Stołecznego, w skrócie ACT, przeprowadzał już testy pigułek na festiwalu Groovin' The Moo w 2018 i 2019 roku.

Minister zdrowia ACT Rachel Stephen-Smith powiedziała, że pomysł kliniki testującej substancje wywodzi się z "opartego na dowodach" podejścia do minimalizacji szkód związanych z zażywaniem narkotyków.

Jen Ross-King, której córka Alex zmarła w 2019 roku po przedawkowaniu substancji o działaniu psychotycznym i euforycznym MDMA, uznała otwarcie kliniki za postęp.

"To, czego dokonuje ta usługa, i co robią te osoby, to przekazywanie młodym ludziom wiedzy, aby mogli podjąć nieco bardziej świadomą decyzję" - powiedziała Ross-King.