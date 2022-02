Australia: Premier: Poprzemy sojuszników w sprawie sankcji wobec Rosji

Australijski premier Scott Morrison potępił decyzje Kremla uznającą samozwańcze republiki w Donbasie. Jednocześnie zapowiedział poparcie dla planowanych przez zachodnich sojuszników sankcj wobec Rosji.

Rosja powinna bezwarunkowo przenieść swoje wojska za własne granice i przestać grozić swoim sąsiadom - oświadczył Morrison

"To niedopuszczalne, to niesprowokowane, to nieuzasadnione... Sugestie, że są to siły pokojowe, to nonsens" - dodał Morrison.