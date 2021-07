Australia: Premier traci poparcie z powodu opóźnień programu szczepień

Według sondażu opublikowanego w poniedziałek, ocena australijskiego premiera Scotta Morrisona spadła do najniższego poziomu od ponad roku, powolne wprowadzenie szczepionki na Covid-19 obniżyło zaufanie wyborców do jego konserwatywnego rządu- pisze The Australian.

Sondaż przeprowadzony przez Newspoll dla dziennika The Australian wykazał, że poparcie społeczne Morrisona spadło o dwa punkty do 51 proc. w ciągu ostatnich trzech tygodni, co jest najniższym poziomem od czasu, gdy na początku ubiegłego roku spotkał się z krytyką dotyczącą jego reakcji na niszczycielskie pożary buszu.

Morrison znalazł się pod rosnącą presją, ponieważ powolne wprowadzanie krajowych szczepionek naraża Australię na nową, śmiertelną falę pandemii koronawirusa. Sydney i Melbourne, dwa największe miasta w kraju, są zablokowane, aby powstrzymać szybko postępującą epidemię wariantu Delta.

Newspoll pokazał, że poparcie dla koalicyjnego rządu Morrisona z Partią Liberalno-Narodową również spadło. Gdyby wyniki sondażu powtórzyły się w wyborach, konserwatywny rząd poniósłby "znaczącą porażkę" w stosunku do centrolewicowej Partii Pracy, prognozuje The Australian.

Po wyborach powszechnych w 2019 r. koalicja uzyskała niewielką większość, popularność Morrisona początkowo wzrosła podczas kryzysu COVID-19, ponieważ środki, w tym zamknięcie granicy międzynarodowej, dystans społeczny i szybkie śledzenie kontaktów, utrzymały covidowe statystyki Australii na stosunkowo niskim poziomie. W kraju odnotowano nieco ponad 31 900 przypadków koronawirusa i 914 zgonów na Covid-19.

Jednak opóźnienia we wprowadzaniu szczepionek - zaledwie 13 proc. dorosłej populacji kraju, która wynosi około 20 milionów, jest w pełni zaszczepionych - sfrustrowały wyborców.

Według Newspoll, oceny sposobu postępowania Morrisona wobec pandemii spadły o dziewięć punktów w ciągu ostatnich trzech tygodni do 52 proc., zdecydowanie poniżej 85 proc., które uzyskał za politykę rządu w trakcie szczytu pandemii w kwietniu ubiegłego roku.