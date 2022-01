Australia: Przejęcie konta internetowego premiera Scotta Morrisona

The Daily Telegraph poinformował w poniedziałek, że konto australijskiego premiera Scotta Morrisona na należącej do Chin platformie mediów społecznościowych WeChat zostało przejęte i zmieniono jego nazwę.

Jak informuje dziennik 76 000 obserwatorów WeChat Morrisona zostało powiadomionych na początku stycznia, że jego strona została zmieniona na "Australijsko-chińskie nowe życie". Ta zmiana została dokonana bez wiedzy rządu, alarmuje The Daily Telegraph

W poniedziałek biuro Morrisona odmówiło komentarza na ten temat.

Przewodniczący Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa James Paterson oskarżył Komunistyczną Partię Chin o cenzurowanie premiera w wyborach, które mają się odbyć w maju.

Paterson, który jest członkiem konserwatywnej Partii Liberalnej Morrisona, wezwał do bojkotu platformy, której właścicielem jest chiński gigant technologiczny Tencent.

"To, co zrobił chiński rząd, zamykając australijskie konto, to zagraniczna ingerencja w australijską demokrację w roku wyborczym" - powiedział Paterson w Sydney Radio w 2GB."Żaden polityk nie powinien być na WeChat i legitymizować cenzury" - dodał Paterson.Jego zdaniem chodzi o to, że ponad milion Australijczyków z Chin, którzy korzystają z platformy, nie ma dostępu do wiadomości od premiera, ale wciąż widzi krytykę rządu ze strony lidera opozycji Anthony'ego Albanese'a.

Deputowany Partii Liberalnej i były dyplomata Dave Sharma powiedział, że ingerencja została prawdopodobnie usankcjonowana przez chiński rząd.

Sharma powiedział, że podczas gdy Morrison używał WeChat do łączenia się z australijską chińską diasporą, platforma była kontrolowana przez Komunistyczną Partię Chin.

"Najprawdopodobniej było to usankcjonowane przez państwo i pokazuje stosunek Pekinu do wolności słowa", powiedział Sharma telewizji Sky News.

Morrison ma złe stosunki z Chinami, odkąd zastąpił Malcolma Turnbulla na stanowisku premiera w 2018 roku.Chińczycy krytycznie odnoszą się do ogłoszonego we wrześniu nowego partnerstwa Australii z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, w ramach którego Australia otrzyma okręty podwodne o napędzie atomowym, pisze The Daily Telegraph.