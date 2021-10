Australia przestanie przetrzymywać ubiegających się o azyl w Papui-Nowej Gwinei

Władze australijskie poinformowały w środę, że od końca grudnia nie będą już kierowały osób ubiegających się o azyl do ośrodka w Papui-Nowej Gwinei.

Według obecnie obowiązującego restrykcyjnego prawa imigracyjnego Australii, poszukujący azylu, którzy chcą się dostać do tego kraju drogą morską, odsyłani są albo na wyspę Manus, należącą do Papui-Nowej Gwinei, albo na Nauru.

Władze papuańskie nalegały na zamknięcie ośrodka na ich terytorium. W szczytowym momencie na wyspie Manus przebywało ok. 1000 zatrzymanych i co prawda większość z nich opuściła ośrodek, ale zostało ponad 100 osób, które czekają na przeniesienie do innego kraju albo ich wnioski o azyl odrzucono. Teraz będą mogły przenieść się na Nauru bądź pozostać w Papui-Nowej Gwinei i ubiegać się tam o obywatelstwo.

Australijski rząd Scotta Morrisona i władze Nauru przedłużyły na początku br. umowę o funkcjonowaniu ośrodka w tym małym pacyficznym państwie.

ONZ oraz organizacje humanitarne krytykują warunki, jakie panują w obiektach dla ubiegających się o azyl zarówno na Nauru, jak i Manus. Apelują o ich zamknięcie.