Australia: Rekordowa liczba 484 nowych zakażeń w stanie Wiktoria

W australijskim stanie Wiktoria odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 484 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę premier tego australijskiego stanu Daniel Andrews. W ciągu ostatniej doby zmarło tam dwóch 90-latków.

W przeddzień władze regionalne informowały o 374 zakażeniach SARS-CoV-2. W ostatnich kilku dniach liczba zakażonych w stanie Wiktorii nie przekraczała czterystu przypadków dziennie - w ubiegłym tygodniu odnotowano wprawdzie jednodniowy wzrost zakażeń do 428, ale by to jednostkowy przypadek - podkreśla Reuters.

W całej Australii odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin 501 przypadków zakażenia. Ich całkowity bilans od początku epidemii wzrósł do 12 929. Poza stanem Wiktoria, infekcje potwierdzono też w stanie Nowa Południowa Walia.

W Wiktorii, drugim pod względem liczby mieszkańców stanie Australii, obowiązuje od ponad tygodnia sześciotygodniowy zakaz opuszczania domów bez ważnej przyczyny. Wprowadzono też obowiązek nakładania maseczek. Za ich brak grozi grzywna.

Choć w maju udało się zmniejszyć w Australii liczbę nowych infekcji niemal do zera, to Australia zmaga się obecnie z drugą falą SARS-CoV-2, która miała początek na przedmieściach Melbourne - stolicy stanu Wiktorii. Notuje się tam gros przypadków. Na stan Wiktoria przypada ponad 6700 zakażeń, czyli ponad połowa wszystkich infekcji koronawirusem w Australii.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Daniel Andrews ujawnił, że ponad połowa z dwutysięcznej grupy ludzi, u których potwierdzono obecność koronawirusa, nie zdecydowała się na samoizolację.

"A to znaczy, że czując się źle, ludzie załatwiali swoje sprawy. Chodzili po sklepach, do pracy. Byli w szczytowym momencie propagacji wirusa i zachowywali się, jak gdyby nic się nie działo" - stwierdził.

Szef rządu stanowego ostrzegł, że jeśli postawa społeczeństwa nie ulegnie zmianie "szcześciotygodniowy okres zamknięcia nie ograniczy się do sześciu tygodni".

W środę poinformowano też, że granica administracyjna między Wiktorią a Nową Południową Walią będzie zamknięta. Zdarza się to po raz pierwszy do stu lat.

Osoby podróżujące z Wiktorii do Nowej Południowej Walii, które mają tam stały etat lub studiują, są zobowiązane do przejścia dwutygodniowej kwarantanny, Pracownicy sezonowi nie mogą w ogóle przekraczać granicy.