Australia: Rząd porzucił cel zaszczepienia wszystkich do końca roku

Premier Australii Scott Morrison oznajmił w poniedziałek, że rezygnuje z wyznaczonego celu zaszczepienia całej ludności kraju przeciw Covid-19 do końca roku. To efekt nowych wytycznych władz, które zalecają stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca jedynie u osób w wieku powyżej 50 lat.

"Z Covid-19 jest tak, że (ta choroba) sama ustala reguły, to nie do nas należy ustanawianie agendy, trzeba po prostu szybko reagować, kiedy sytuacja się zmienia. (...) Właśnie mieliśmy taką zmianę, dotyczącą zaleceń medycznych co do szczepionki AstraZeneki" - powiedział premier w nagraniu wideo zamieszczonym na Facebooku.

Morrison odniósł się w ten sposób do czwartkowej decyzji krajowego urzędu TGA, by preparat ten stosować u osób powyżej 50. roku życia w związku z doniesieniami o bardzo rzadkich przypadkach występowania niebezpiecznych zakrzepów krwi u młodszych osób. Jak dodał, szczepionka nadal jest mocno zalecana i bezpieczna, zwłaszcza dla osób w wieku powyżej 50 lat.

Australijski program szczepień oparty jest obecnie niemal wyłącznie na produkowanej lokalnie szczepionce AstraZeneki.

"Zamiast stawiać cele, które są przesuwane w jedną i drugą stronę przez problemy z podażą i produkcją, po prostu idziemy do przodu" - oświadczył Morrison.

Początkowo rząd wyznaczył cel zaszczepienia dorosłej ludności kraju do końca października. Jak dotąd co najmniej jedną dawkę otrzymało 1,18 mln Australijczyków, czyli ok. 4,5 proc. ludności kraju.

Australia zaczęła szczepienia później niż inne bogate kraje, a władze są krytykowane za wolne postępy w tym względzie. Odnosząc się do tych zarzutów, Morrison przekonywał, że tempo szczepień jest podobne, jak w takich krajach jak Korea Płd. i Japonia. Dodał, że Australii nie można porównywać w tym względzie z USA czy Wielką Brytanią, które wciąż zmagają się z dużą liczbą zakażeń i mają dostęp do dużych ilości szczepionek. Tymczasem w Australii od miesięcy nie stwierdzono lokalnej transmisji wirusa, a restrykcje zostały zniesione.

Szef rządu zapowiedział, że w drugiej połowie roku do kraju zaczną docierać znaczne dostawy szczepionek Pfizera i firmy Novavax, której preparat niedługo może uzyskać zgodę na dopuszczenie do użytku m.in. w Wielkiej Brytanii. Preparaty te będą wykorzystywane do szczepienia głównie ludzi poniżej 50. r.ż.

Główny lekarz kraju Paul Kelly zapowiedział w poniedziałek, że do końca roku Australia otrzyma 40 mln dawek szczepionki Pfizera, co wystarczy do zaszczepienia wszystkich dorosłych mieszkańców kraju.