Australia: Rząd zawiesił loty pasażerskie z Indii do 15 maja

Premier Australii Scott Morrison ogłosił we wtorek zawieszenie wszystkich lotów pasażerskich z Indii w związku z sytuacją epidemiczną w tym kraju i szerzącym się tam nowym wariantem koronawirusa. Zakaz obowiązuje do 15 maja. W Indiach przebywa około 8 tys. Australijczyków.

Morrison podkreślił podczas konferencji prasowej, że zawieszenie lotów jest tymczasowe i ma na celu lepsze przygotowanie lotnisk i hoteli do kwarantanny dla przybywających z tego kraju.

"To jest kryzys humanitarny i dotyczy całego świata. Nie sądzimy, że odpowiedzią na niego jest porzucenie Australijczyków w Indiach i zamknięcie przed nimi drzwi" - powiedział premier.

Mimo to, decyzja rządu spowodowała przełożenie dwóch lotów repatriacyjnych obywateli Australii z Indii do Darwin oraz dwóch zwykłych lotów pasażerskich.

Australia w praktyce pozbyła się lokalnej transmisji koronawirusa, a nowe przypadki notowane w kraju dotyczą przybywających z innych krajów, którzy po przylocie kierowani są na kwarantannę. Większość z ostatnich takich przypadków dotyczyła przyjezdnych z Indii, a zawieszenie lotów ma odciążyć hotele gdzie odbywane są kwarantanny.

Sytuacja epidemiczna w Indiach pozostaje dramatyczna. We wtorek po raz szósty z rzędu wykryto tam ponad 300 tys. nowych przypadków Covid-19 i choć było ich o prawie 30 tys. mniej, niż dzień wcześniej, eksperci wskazują że jest to prawdopodobnie efekt mniejszej liczby testów. W całym kraju odnotowano też 2771 zgonów pacjentów z Covid-19, jednak te statystyki również są zaniżone. Szpitale w wielu miejscach w Indiach są przepełnione i zmuszone do odsyłania pacjentów z powodu braku tlenu.

Australia jest już kolejnym krajem, który w ostatnim czasie wstrzymał loty pasażerskie z Indii. Wcześniej zrobiły to m.in. Wielka Brytania, Kanada, Holandia, czy kraje Zatoki Perskiej.