Australia: Senator: granic prawdopodobnie nie otworzymy nawet na początku przyszłego roku

Australijski minister finansów i senator Simon Birmigham zasugerował w czwartek w Sky News, że międzynarodowe podróże powinny być wznowione nie wcześniej niż pod koniec bieżącego roku, a być może pozostaną zamknięte nawet na początku 2022 r. Podkreślił, że dla opinii publicznej najważniejsza jest ochrona życia i pracy.

Minister powiedział, że granice Australii prawdopodobnie nie zostaną "otwarte na początku przyszłego roku" z uwagi na "niepewność" co do skuteczności globalnego wprowadzenia szczepionek przeciwko koronawirusowi.

"Australijczycy nie chcą, abyśmy ponownie otworzyli granice i ryzykowali przedostaniem się Covid-19 do naszego kraju, co może spowodować utratę życia, straty ekonomiczne i utratę miejsc pracy w całej Australii" - podkreślił Birmingham.

Minister odmówił odpowiedzi na pytanie dziennikarza Sky News co do harmonogramu otwierania się kraju, a decyzje co do podróży zagranicznych są odłożone.

Dodał, że gigantyczny wzrost zakażeń koronawirusem w Indiach i wybuchy epidemii w innych częściach świata to przyczyny jego niechęci do określenia daty wznowienia podróży zagranicznych.

W Australii są obecnie 243 osoby zakwalifikowane jako przechodzące "aktywne zakażenie", z czego 119 w samej Nowej Południowej Walii, której stolicą jest Sydney.

W czwartek australijskie ministerstwa zdrowia poinformowało, że w kraju przybyło 13 nowych zakażeń, z czego 11 dotyczy Nowej Południowej Walii. 9 osób zakaziło się koronawirusem za granicą, a dwa przypadki dotyczą zakażeń miejscowych.

Od początku epidemii w Australii odnotowano łącznie 29 865 przypadków i 910 zgonów z powodu Covid-19.