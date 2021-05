Australia: Tysiące uczniów na ulicach miast w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Tysiące uczniów wyszły w piątek na ulice ok. 50 miast Australii w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, wzywając rząd tego kraju do zaprzestania finansowania przemysłu gazowego i zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii - pisze Reuters.

Według organizatorów protesty zgromadziły "dziesiątki tysięcy" osób, a wiele lokalnych firm było w piątek zamkniętych, bo ich właściciele i pracownicy dołączyli do wieców.

Protestujący domagali się od rządu premiera Scotta Morrisona wstrzymania projektów gazowych i węglowych, a zamiast tego inwestowania w sektor odnawialnych źródeł energii i tworzenie w nim miejsc pracy.

Zdjęcia m.in. z Sydney, Perth i Melbourne publikowane w mediach społecznościowych ukazują młodzież i aktywistów trzymających banery z hasłami takimi jak: "Finansujcie naszą przyszłość, nie gaz" czy "Czysta energia zamiast zanieczyszczenia węglem i gazem".

Władze Australii inwestują w gaz, by odbudować gospodarkę po recesji wywołanej przez pandemię Covid-19 pomimo sprzeciwu aktywistów oraz opinii Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Rząd postrzega gaz jako kluczowy element transformacji energetycznej Australii, ponieważ jest czystszy niż węgiel i może wspierać wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej. Australia przeznaczyła ostatnio 468 mln dolarów na budowę nowej elektrowni gazowej.

Kraj jest jednym z największych na świecie emitentów CO2 per capita i mimo apeli społeczności międzynarodowej nie chce deklarować dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Władze tłumaczą, że mogłoby to spowodować zbyt poważne szkody dla australijskiej gospodarki. Zamiast tego inwestują w technologie, które mają pomóc krajowi spełnić cele określone w paryskim porozumieniu klimatycznym, tj. zmniejszenie emisji CO2 o 26-28 proc. do 2030 r. w porównaniu z 2005 r.