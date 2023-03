Australia: Upały doprowadziły do śmierci milionów ryb

Miliony martwych ryb znaleziono w zbiornikach wodnych niedaleko miasteczka Broken Hill w stanie Nowa Południowa Walia, w południowo-wschodniej części Australii; przyczyną masowego śnięcia ryb jest niski poziom tlenu w wodzie, spowodowany falą upałów - poinformowała w niedzielę amerykańska stacja CNN.

Australijskie media opublikowały nagranie ukazujące masy martwych ryb unoszące się na wodach zbiornika Menindee Weir. Wideo jest dostępne również na portalu CNN (https://tinyurl.com/yc83wrjk).

Z powodu stopniowego ustępowania wód powodziowych i mniejszej dostępności tlenu, wiele ryb, w tym m.in. karpie, zostało zmuszonych do przemieszczenia się w górę rzeki. Nie uchroniło to ich jednak przed masowym pomorem. Było to związane z wysokimi temperaturami powietrza, ponieważ ryby żyjące w ciepłych wodach mają zwiększone zapotrzebowanie na tlen - wyjaśniły władze Nowej Południowej Walii.

Fale upałów w Australii występują coraz częściej, a odnotowywane w tym kraju temperatury są coraz wyższe. Według ocen klimatologów zjawisko będzie nasilać się w nadchodzących latach, co może prowadzić nie tylko do kolejnych pomorów ryb, ale także m.in. do gwałtownych pożarów - czytamy w serwisie internetowym CNN.