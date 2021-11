Australia uznaje Hezbollah za „organizację terrorystyczną”

W środę australijski rząd sklasyfikował cały Hezbollah jako „organizację terrorystyczną” włączając pod ten termin również polityczną organizację kontrolującą dużą część Libanu. Do tej pory odnosił się on tylko do jego jednostek zbrojnych.

Wspierana przez Iran szyicka organizacja "nadal grozi atakami terrorystycznymi i wspiera organizacje terrorystyczne", co stanowi "rzeczywiste" i "wiarygodne" zagrożenie dla Australii, powiedział minister spraw wewnętrznych Karen Andrews.

Izrael i Stany Zjednoczone od dawna umieszczają cały Hezbollah, organizację polityczną i oddziały zbrojne, na liście grup terrorystycznych, ale niektóre kraje odmawiają umieszczeni na niej politycznego skrzydła grupy, obawiając się, że może to utrudnić ich stosunki z władzami Libanu.