Australia: W stanie Queensland szczepionek Pfizera wystarczy tylko na tydzień

Władze australijskiego stanu Queensland ostrzegły swoich mieszkańców w środę, że szczepionek firmy Pfizer wystarczy zaledwie na 8 dni. Jednocześnie odradziły osobom w wieku poniżej 40. roku życia szczepienie się AstraZeneką.

AP przypomniała, że rząd australijski zaleca, żeby wszystkie dorosłe osoby szczepiły się preparatem firmy AstraZeneca. Władze obawiają się rozprzestrzeniania wariantu Delta wirusa.

Dyrektor Queensland ds. zdrowia Jeanette Young oświadczyła jednak w środę, że osoby poniżej 40 r. życia, powinny poczekać na nowe dostawy Pfizera, ponieważ sytuacja w stanie, gdzie odnotowano zaledwie 42 przypadki zakażenia koronawirusem, nie jest dramatyczna. AstraZeneca, ze względu na bardzo rzadkie przypadki zakrzepicy występujące u młodych zaszczepionych osób, nie jest dla nich rekomendowaną szczepionką.

Minister zdrowia stanu Yvette D'ath powiedziała, że rząd Australii odrzucił prośbę Queensland o przysłanie większej liczby dawek Pfizera, mimo że trzy tygodnie temu dostarczył 100 tys. dawek do stanu Victoria. "Muszą nam powiedzieć, czy to, co dali Victorii to koniec zapasów? Czy mamy tylko to, co zostało dotychczas przydzielone i do października już nic nie dostaniemy?" - pytała.

"The Guardian" wyjaśnił, że większa część stanu Queensland została objęta lockdownem na trzy dni po tym, jak niezaszczepiony pracownik szpitala, który podróżował między Brisbane a północnym Queensland, otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Australia wprowadziła we wtorek ścisły lockdown dla większości południowych stanów, który objął niemal połowę społeczeństwa.

Ostatniej doby w Australii przybyły 34 osoby zakażone koronawirusem. Od początku pandemii 30 562 zostały zainfekowane, z czego 910 zmarło w związku z Covid-19.