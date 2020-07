Australia: W stanie Wiktoria 217 nowych zakażeń koronawirusem

W drugim najludniejszym stanie Australii, w stanie Wiktoria, odnotowano w sobotę 217 nowych zakażeń koronawirusem - to spadek o połowę w porównaniu z piątkiem. Dwie osoby zainfekowane SARS-CoV-2 zmarły. Parlament Australii przesunął obrady na koniec sierpnia.

"To ulga po wczorajszych danych" - oświadczył szef stanowego resortu zdrowia Brett Sutton. Dzień wcześniej w stanie Wiktoria stwierdzono rekordową liczbę 428 przypadków zakażenia.

Premier stanu Daniel Andrews przyznał, że ostatnie dane są pokrzepiające, ale zastrzegł, że to tylko jeden dzień, kiedy liczba infekcji spadła.

Jak zaznaczył, tendencja spadkowa musi się ustabilizować. Andrews wezwał mieszkańców ok. 5-milionowego Melbourne, największego miasta Wiktorii, do konsekwentnego przestrzegania sześciotygodniowej kwarantanny, nałożonej 9 lipca. "Nudzenie się (w domu) jest znacznie lepsze od bycia na oddziale intensywnej terapii" - zauważył.

W sobotę na Covid-19 zmarły też dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku ok. 80 lat, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych w Wiktorii do 34, a w całej Australii do 118.

W sąsiednim i najludniejszym stanie Australii, Nowej Południowej Walii, zgłoszono tego dnia 15 nowych przypadków. W sumie w całym kraju od wybuchu epidemii zdiagnozowano 11 441 przypadków SARS-CoV-2.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dwóch najbardziej zaludnionych stanach premier Australii Scott Morrison opóźnił w sobotę o kilka tygodni rozpoczęcie sesji parlamentu.

Morrison zwrócił się do przewodniczącego parlamentu o odwołanie dwutygodniowej sesji, która miała rozpocząć się 4 sierpnia, w obawie przed epidemią Covid-19. Prośba była formalnością, gdyż spiker Izby Reprezentantów, niższej izby parlamentu, Anthony Smith jest członkiem rządzącej Partii Liberalnej Australii (LPA), a opozycyjna Partia Pracy zgodziła się na przesunięcie obrad - podała agencja Reutera.

Najbliższe posiedzenie parlamentu ma odbyć się 24 sierpnia.

"Rząd nie może lekceważyć ryzyka (zakażenia się koronawirusem) dla parlamentarzystów, ich personelu, personelu parlamentu i szerszej społeczności" - argumentował Morrison w pisemnym oświadczeniu. Dodał, że działał w oparciu o zalecenia służb medycznych.