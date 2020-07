Australia: W stanie Wiktoria odnotowano 273 zakażenia, zmarła 1 osoba

W australijskim stanie Wiktoria, gdzie w związku z rozwojem epidemii, w czwartek zarządzono powszechną kwarantannę, w ciągu ostatniej doby zostały potwierdzone 273 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarł 70-letni mężczyzna - podały władze.

Bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii koronawirusa dla całej Australii wynosi 108. Liczba wszystkich zakażeń zbliża się do 10 tys.

"Czasy są niebezpieczne" - powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej premier rządu w stanie Wiktoria, Daniel Andrews". "Zdaję sobie sprawę, że wymagamy wiele od mieszkańców Wiktorii, ale nie ma innego wyjścia jak stawić czoła rzeczywistości i robić, co do nas należy. A to sprowadza się do przestrzegania reguł i niewychodzenia z domu, gdy nie jest to konieczne" - oświadczył.

W stanie Wiktoria od kilku dni utrzymuje się bardzo wysoki dobowy wskaźnik zakażeń. W piątek informowano o 288 infekcjach, w sobotę zakażeń było mniej, bo 216. Mogło to być związane z zamknięciem przychodni i ambulatorium na czas weekendu. Codziennie przeprowadza się tam ok. 30 tys. testów na obecność koronawirusa.

Największe skupiska epidemii są zlokalizowane w prywatnych klinikach, domach długotrwałej opieki, a także w wielomieszkaniowych wieżowcach i wśród personelu supermarketów.

W pozostałych regionach Australii nie odnotowuje się zakażeń. Wyjątek stanowi Nowa Południowa Walia, która sąsiaduje ze stanem Wiktoria. W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono tam u pięciu osób.

Nowa Południowa Walia to najludniejszy stan Australii. Ponieważ wszystkie nowe zakażenia dotyczyły ostatnio osób, które przyjechały do tego stanu z zagranicy, władze stanu podjęły w piątek decyzję o bezwzględnym obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich takich podróżnych, włączając w to osoby z obywatelstwem australijskim. Kwarantannę należy przejść w specjalnie wyznaczonych do tego hotelach. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi grzywna w wys. 3 tys. dolarów australijskich (840 złotych).

W stanie Wiktoria zlokalizowano dotąd ponad 100 ognisk epidemii koronawirusa. Władze pozostałych siedmiu stanów wydały zakaz przyjazdów ludzi z Wiktorii w obawie, by epidemia nie zaczęła ogarniać całego kraju, który z pierwszej fali koronawirusa wyszedł ze stosunkowo niewielką liczbą ofiar.

We ubiegłym tygodniu premier Wiktorii Daniel Andrews ogłosił powrót ograniczeń w Melbourne - drugim największym mieście kraju - którego mieszkańcy muszą teraz pozostać w domach. Można wychodzić tylko po to, by załatwić niezbędne sprawy, jak pójście do pracy, na zakupy spożywcze czy do lekarza. Siłownie i salony fryzjerskie są zamknięte. Większość uczniów ponownie uczy się zdalnie, a restauracje i kawiarnie mogą serwować dania wyłącznie na wynos.

Stan Wiktoria jest pierwszym w Australii gdzie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych.