Australia: wiele miejscowości na południowym wschodzie kraju otoczyła woda

Ulewne deszcze spowodowały gwałtowne powodzie, które odcięły w poniedziałek wiele miejscowości na południowym wschodzie Australii od reszty kraju. Wezwania do ewakuacji zostały wydane dla tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich.

Czwarta wielka ulewa w kraju w tym roku spadła w nocy z niedzieli na poniedziałek w południowo-zachodnim stanie Nowa Południowa Walia i północno-wschodniej Wiktorii, potęgując ból zmęczonych powodzią mieszkańców - skomentowała agencja Reutera.

Premier Anthony Albanese napisał na Twitterze, że gwałtowne powodzie "stworzyły niebezpieczne warunki", i że rząd federalny blisko współpracuje z rządami stanowymi w celu ratowania mieszkańców. W Nowej Południowej Walii drogi, mosty i farmy zostały zalane wodą.

"Niemal każdy sklep znalazł się pod wodą" - powiedział Kevin Beatty, burmistrz zamieszkanej przez 2 tys. osób miejscowości Molong, leżącej ok. 300 km na północny zachód od Sydney, w wywiadzie dla radia 2GB. Dodał, że coś, co mogło być kontenerem transportowym lub przyczepą kempingową, utknęło na autostradzie w pobliżu miejscowości, co utrudniło ekipom ratunkowym dotarcie do Molong.

W weekend ulewne deszcze i burze dotknęły również stan Australia Południowa. Wiele szkół zostało zamkniętych, a tysiące gospodarstw domowych pozostaje bez prądu.W niedzielę w odnotowano tam ponad 423 tys. uderzeń piorunów. Silne wiatry powaliły drzewa, a lokalne służby energetyczne otrzymały ponad 500 zgłoszeń o spadających przewodach.

W Australii trzeci rok pod rząd wystąpiła anomalia pogodowa La Nina, która jest związana ze wzrostem opadów. Obecnie wydano ponad 100 ostrzeżeń przed powodzią na obszarze Nowej Południowej Walii i 84 w Wiktorii po tym jak dane krajowej agencji pogodowej wykazały, że na niektórych terenach w ciągu 24 godzin spadło więcej deszczu niż zwykle spada w ciągu miesiąca.