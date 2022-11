Australia: Wysoce zaraźliwy i odporny szczep Omikrona doprowadził do kolejnej fali zachorowań na Covid-19

Widzimy w Australii wzrost zachorowań na Covid-19 spowodowany rozprzestrzenianiem się nowego szczepu Omikrona - XBB. Wszystko wskazuje na to, że w kraju rozpoczęła się kolejna fala Covid-19 - powiedział dyrektor medyczny Australii prof. Paul Kelly, cytowany we wtorek przez portal news.com.au.

Opisany przez Kelly'ego jako "wnuk Omikrona" szczep XBB jest bardziej zaraźliwy, ale "nie bardziej groźny niż to, z czym mierzono się przez ostatnie 12 miesięcy" - zaznaczył profesor. "To wszystko było do przewidzenia i stanie się częścią naszego życia z Covid-19 w przyszłości" - dodał.

Pochodzący z Singapuru XBB jest odporny na szczepionki i antyciała zdobyte przez wcześniejsze zachorowania - przypomniał portal news.com.au.

Kelly wezwał Australijczyków do monitorowania przebiegu swoich szczepień, pozostawania w domu w przypadku pogorszającego się stanu zdrowia i noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Informacje dotyczące zachorowań na Covid-19 są w tej chwili podawane w Australii tygodniowo. W ubiegłym tygodniu odnotowano w kraju ponad 43 tys. przypadków.